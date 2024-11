Místo betonu bude v Polabinách stát u Labe přírodní hřiště

Byl to jeden z nejviditelnějších plánů tehdejšího vedení magistrátu. Hnutí ANO s minulým primátorem Martinem Charvátem už ve svém prvním volebním období přišlo s nápadem na stavbu velkého relaxačního centra nedaleko Lonkovy ulice v Polabinách. Poprvé se o projektu začalo veřejně mluvit v roce 2017.

„Moje představa je, že by součástí areálu mohl být malý objekt, který poskytne zázemí těm, kteří by v této lokalitě chtěli strávit třeba celé odpoledne, a tím pádem budou potřebovat použít sociální zařízení nebo se občerstvit,“ řekl tehdy primátor Martin Charvát a dodal, že celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 17 milionů korun.

Jenže plán na zastavění louky nedaleko slepého ramena Labe vyvolal docela velký odpor veřejnosti. Místní iniciativa proti výstavbě areálu Lonkovky velmi rychle poslala na krajský úřad stovky připomínek a námitek.

„Měli bychom spíš takovou představu, aby to navazovalo na krásně revitalizované slepé rameno formou přírodních tělocvičen, přírodních posezení. Myslím si, že v tomto bioregionu nepotřebujeme hospodu, parkoviště a další věci,“ řekla v roce 2017 Olga Marková, která se stala tváří odpůrců připravovaného hřiště Lonkovka.

A nakonec vlastně dojde na její slova. V roce 2019 totiž projekt po dvou letech příprav zastavilo ministerstvo životního prostředí, protože v lokalitě žijí chránění živočichové a rostliny. Vedení města tak muselo od projektu ustoupit a vedení městského obvodu nyní přichází na první pohled s mnohem citlivějším plánem. V něm je hlavně přírodní hřiště a vylepšení tamních cest.

„Celá louka má kolem čtyř tisíc metrů čtverečních. Mělo by to mít hodně přírodní charakter. Máme hotovou studii, chceme pořídit projektovou dokumentaci. Nemělo by to být nijak drahé,“ řekl starosta druhého pardubického obvodu Radek Hejný.

Budou se vysazovat stromy

Návrh počítá se zpevněním cest a vzniknout by měla jedna okružní. Plánují se tam lavičky, veřejné ohniště, výběh pro psy s agility prvky a dětské hřiště. Důraz krajinářská architektka Jitka Šídlová klade na přírodní materiály. Na louce by chtěla zasadit stromy, hlavně duby, které patří do místní lužní vegetace. Díky výsadbě by tam tak vznikly remízky.

„Lonkovka je krásná tím, jak je divoká. Zároveň ale chápu hlasy, že někdy je divoká až moc. Jakmile zaprší, pěšinky se promění v bahniště. Obecně je místo špatně přístupné, lidé se tu moc nezastavují, což je škoda. Protože tu sama bydlím, ráda bych měla Lonkovku o trochu přístupnější pro všechny,“ řekla Šídlová.

O podobě lokality obvod jednal i se spolkem Chráníme stromy, který v minulosti proti Relaxačnímu centru Lonkovka aktivně vystupoval. Nový návrh nekritizuje, podněty k němu však má.

„Ocenili jsme, že s námi někdo jedná v době, kdy se záměr teprve rodí, je to cesta, jak předcházet pozdějším zásadním konfliktům nad podobnými projekty. Diskuse byla konstruktivní. Dávali jsme připomínky, které se například týkaly rozsahu nebo skladby dřevin,“ řekl Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Pozemky patřily Službám města Pardubic. Městská společnost potřebovala parcelu v Doubravicích, kde má svůj sběrný dvůr, a směnila je s městem za lokalitu u Lonkovy ulice. Právě Služby města Pardubic, ze sta procent vlastněné radnicí, chtěly v Polabinách stavět zmíněné Relaxační centrum Lonkovka.

V něm mělo být hřiště na minigolf, multifunkční hřiště, houpačky a prolézačky pro děti, posilovací plocha a prostor pro pétanque a případně malý objekt s bufetem a záchody. „To byl brutálně špatný projekt. Měla tam vzniknout věc, která vůbec neodpovídala charakteru přírodního prostředí. Měli tam naplánované rozsáhlé inženýrské sítě, bufet, veřejné osvětlení,“ řekl Seiner.

Starosta Hejný tehdy projekt podporoval, kolem relaxačního centra podle něj kolovaly nepravdivé informace. „Říkalo se, že když se tam jednou začne stavět, že je to průlom do území a bude se stavět dál. Že tam mají vzniknout sociální byty, proti tomu byl odpor. Ale nebyla to pravda, nikdo je tam stavět nechtěl. Prostě kolem toho bylo spoustu nepravd,“ dodal Hejný zvolený za hnutí ANO