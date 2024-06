Začal boj o javor před pardubickým nádražím, lidé budou protestovat

V Pardubicích se rozhořel spor týkající se přestavby budovy pardubického vlakového nádraží za miliardu korun, jejíž součástí má být i podzemní parkoviště a výtah pro auta. Správa železnic (SŽ) kvůli tomu chce skácet vzrostlý javor. Spolek Chráníme stromy pořádá v úterý od 16:30 demonstraci a happening na podporu javoru.

Pardubice podporují mohutné investice státu do vlakového nádraží. Když ale SŽ přišla s plánem na přestavbu, radní svůj souhlas podmínili tím, že investor neporazí vzrostlé stromy v sousedství východního křídla výpravní budovy. „Nedojde ke kácení stávajících dřevin – javor jasanolistý a lípa srdčitá,“ píše se v usnesení radních z července roku 2020.

I přesto SŽ získala stavební povolení včetně podzemního parkoviště s výtahem pro auta, který má vzniknout v místě, kde dnes stojí javor. Jak se to mohlo stát, zatím není jasné.

„Podzemní parkoviště s kapacitou 60 míst je součástí druhé etapy rekonstrukce nádražní budovy v Pardubicích a nedá se realizovat na jiném místě. Strom zde nemůže zůstat v žádné variantě, a proto byl schválen jeho přesun,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Pokud by ale měl investor přesunout takto vzrostlý strom jinam, bylo by to nákladné a navíc by javor těžko přežil. Proto zástupci investora navrhují strom pokácet. „Přišli se ptát, zda by přece jenom nedostali povolení k tomu, aby tam strom nebyl,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

Povolení musí vydat úřad

Povolení ke kácení by museli vydat úředníci prvního městského obvodu. Jde o rozhodnutí státní správy, teoreticky do tohoto procesu politici nemohou zasahovat. Investor ale žádost musí ještě doplnit. „V současnosti je žádost pozastavena, probíhá doplňování podkladů: Nejde tedy o novou žádost, manipulace se stromem je schválena v projektové dokumentaci a stavebním povolení,“ uvedl Gavenda.

Spolek Chráníme stromy pokácení javoru odmítá. Podle spolku nelze donekonečna kácet vzrostlé stromy a nahrazovat je novou zelení. „Na odborech životního prostředí se dozvíte, že ve velké části Pardubic jsou možnosti, kde sázet nové stromy, téměř vyčerpány. Zajímalo by mne, kde by se tak rozsáhlá náhradní výsadba koncentrovala,“ uvedl člen výboru spolku Chráníme stromy Miroslav Seiner.

Ještě problematičtější pro spolek je fakt, že zde má vzniknout podzemní parkoviště, ke kterému povede přístup přes pěší zónu. „Jde nám o záchranu hodnotného stromu. Ale celý případ je pro nás i symbolem investorské zvůle. Je zde pěší zóna a někdo sem chce převést automobilovou dopravu. Místo parkoviště pro patnáct vozů jich zde bude parkovat šedesát. Budou křížit pěší trasu,“ uvedl Seiner.

Podle něj by bylo vhodnější, kdyby SŽ zajistila parkování v obchodním centru Pernerka, které má vzniknout přes ulici a počítá se stovkami parkovacích míst.

Město na jednu stranu říká, že javor by měl u nádražní budovy zůstat. Zároveň jedná se SŽ, jak by bylo možné strom nahradit. „Dlouhodobě říkám, že nechci, aby došlo ke kácení. To jsem i sdělila zástupcům spolků, které se zabývají ochranou stromů na společných jednáních. Nicméně by se mohlo stát, že se během stavby poškodí kořeny stromu, což by znamenalo jeho zánik. Proto jednáme s investorem o zajištění jeho ochrany,“ uvedla Klčová.

Pokácení je podle SŽ správné řešení. „Z pohledu Správy železnic by šlo o postup s jistějším výsledkem, umožňující investovat ušetřené prostředky do větší výsadby nové zeleně nejen u nádraží, ale i jinde ve městě,“ uvedl Gavenda.

Podle spolku Chráníme stromy musí město trvat na svém původním stanovisku. „Město se už jednou vyjádřilo, že strom není možné skácet. Budeme důsledně požadovat, aby dostálo své zodpovědnosti,“ řekl Seiner.

Nádražní budova v Pardubicích prochází kompletní rekonstrukcí. Její výšková část je opravena, teď začala oprava nádražní haly se dvěma křídly a bytovým domem. „První rok se bude rekonstruovat východní křídlo a polovina haly, následně se bude pracovat na západním křídle a druhé části haly. Jako poslední přijde na řadu bytový dům,“ uvedla SŽ.