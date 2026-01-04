První krok ke splavnění Labe: stání pro lodě u pardubického zdymadla

Není vyloučeno, že stát nakonec neprosadí splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi. První akce, která je součástí této velké stavby, ale začne v Pardubicích už na začátku příštího roku. Ředitelství vodních cest (ŘVC) u zdymadla vybuduje stání pro lodě.

Splavnění Labe zahrnuje sérii investic, z nichž největší je vybudování plavebního kanálu u Přelouče. S většinou z nich musí ŘVC čekat do doby, než bude zřejmé, že kanál u Přelouče skutečně vznikne. Drobnou akci v Pardubicích však může vybudovat hned.

„Na vznik ochranného stání v Pardubicích se nevztahuje podmínka ministerstva dopravy, že nejdříve musí být postavena Přelouč, aby se v Pardubicích mohlo něco dělat,“ řekl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Ochranné stání bude sloužit k bezpečnému přivázání, ukotvení nebo připoutání lodí. Podle registru smluv za stavbu zaplatí Ředitelství vodních cest vybranému dodavateli 48 milionů korun bez DPH.

Vznikne na pravém břehu pod zdymadlem Pardubice v rejdě plavební komory. Umožní bezpečné vyvázání plavidel i za největších povodní. Každé stání tvoří trojice daleb (pilotů), tedy ocelových sloupů zapuštěných do dna. Jedna z nich bude vybavena lávkou pro přístup na břeh.

„Plavba tu již probíhá, tím pádem je třeba se postarat o plavidla, netýká se to jen výletní lodi Arnošt, lodí je tu víc,“ uvedl Martin Vavřička z ŘVC, který vede oddělení přípravy. „Arnošt by se tam vešel čtyřikrát,“ popsal velikost stání Vavřička.

„Tuto investici vítáme, ochranná stání představují naprosto nepostradatelný pilíř vodní dopravy a rekreace. Zajišťují veškeré logistické a servisní zázemí pro lodě,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.

Slavnostní zahájení stavby by se mělo uskutečnit v lednu nebo únoru, hotovo bude v polovině roku. Na trase mezi Přeloučí a Pardubicemi chystá Ředitelství vodních cest řadu dalších akcí.

Pardubické zdymadlo
Přelouč, most přes Labe
Projektanti u Přelouče navrhli tři varianty splavnění Labe. Všechny počítají s vybudováním nového kanálu na pravém břehu Labe.
Oblast kolem slepého ramene Labe u Přelouče s názvem Slavíkovy ostrovy je podle ekologů cenná přírodní lokalita, kterou je třeba chránit nejen kvůli výskytu chráněného modráska bahenního.
Přístav ve Chvaleticích má stavební povolení

Na rozšíření přístavu ve Chvaleticích má dokonce už stavební povolení. Plánuje také modernizace plavebního stupně Srnojedy, prohloubení koryta řeky do Pardubic a zejména umístění nového přístaviště a překladiště v Pardubicích. „Tam budeme řešit výběr variant a oznámení EIA v příštím roce,“ uvedl Martin Vavřička.

To vše teď musí počkat. Klíčové bude, aby projekt vodního kanálu u Přelouče prošel procesem EIA. „Ostatní záležitosti budou závislé na tom, jak se nám bude dařit posunout projekt v Přelouči,“ uvedl Fojtů.

Žádná velká rychlost se čekat nedá. Před dvěma roky Ředitelství vodních cest odhadovalo, že stavba v Přelouči by mohla začít v roce 2029. Letos v prosinci už zástupci státní organizace mluvili o roku 2031.

Krajský úřad Pardubického kraje už odsouhlasil koncepci splavnění Labe v rámci procesu SEA. Aby mohla stavba začít, je třeba ještě získat souhlas s akcí v procesu EIA a změnit územní plány kraje i obcí na trase. Kdekoliv na této cestě může stát narazit, opět se může objevit silný odpor ekologických organizací, který v minulosti zabránil tehdy plánovanému vedení kanálu přes slepé rameno Labe. Tehdy mělo ŘVC v ruce dokonce stavební povolení. Nejvyšší správní soud však jeho platnost na popud Dětí Země v roce 2015 definitivně zrušil.

