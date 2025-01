Deset minut na názor stačí. Pardubická koalice chce na jednáních omezit diskuse

Dvakrát a dost. Pardubičtí radní hodlají prohlasovat návrh, který omezí možnosti zastupitelů debatovat při jednání městského parlamentu. Dosud se mohou přihlásit k projednávanému bodu, kolikrát chtějí. Vždy mají na svůj příspěvek tři minuty.

Nově si koalice vedená primátorem Janem Nadrchalem z ANO chce prosadit, aby každý mohl vystoupit jen dvakrát po pěti minutách. „Omezíme diskusi na dva příspěvky. Po uvážení jsme se rozhodli k tomu přistoupit. Každý z účastníků diskuse bude mít dohromady deset minut, to je dost na to, aby řekl svůj názor,“ uvedl pro ČTK primátor Pardubic Nadrchal.

Celkem pochopitelně berou opoziční politici novinku, o které se bude hlasovat už na pondělním jednání zastupitelstva, jako útok na ně. „Koalice brzdí transparentnost a omezuje demokracii. Změnou jednacího řádu navazuje na prosincové hlasování, kterým zrušila dříve schválené opatření na zvýšení transparentnosti. Omezení možnosti zastupitelů aktivně se zapojit do rozpravy je přímým útokem na demokratické principy a otevřenost samosprávy,“ uvedli zastupitelé Filip Sedlák (Naše Pardubice) a Robert Hrdina (Zelení).

Zajímavé je, že třeba zástupci opoziční ODS tak černě zavedení změny nevidí, a dokonce je podpoří. I když ne kompletně. „Myslíme si, že dva úseky po pěti minutách na formulaci myšlenky stačí. Je fakt, že debata se nyní často cyklí a zbytečně natahuje. Ovšem nelíbí se nám, že by omezení nemělo spadat na předsedajícího. Ten má přitom debatu řídit, a ne do ní aktivně vstupovat. Tady ještě hledáme s koalicí kompromis,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Nicméně návrh vládnoucí koalice ve složení ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice je kontroverzní, a to minimálně ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že v posledních dvou letech se situace na pardubické radnici výrazně uklidnila.

Během osmi let, kdy jednání vedl někdejší primátor Martin Charvát z ANO, tam byly často vidět nekonečné debaty, osobní útoky a všemožné oddalování hlasování. Nezřídka zasedání, která začínala v 15 hodin, končila o půlnoci. To se pod dohledem primátora Nadrchala změnilo. O žádných obstrukcích nemůže nyní být řeč.

ANO se na kraji omezení diskuse bránilo, teď jej zavádí na městě

Druhým paradoxem je, že hnutí ANO zavádí to, co dříve kritizovalo. Omezení diskuse na dvě vystoupení už dlouho platí při jednání zastupitelů Pardubického kraje. Současný náměstek primátora za ANO Jan Hrabal jako čerstvě zvolený krajský zastupitel chtěl v prosinci roku 2020 jednací řád změnit mimo jiné tak, aby se opoziční politici mohli hlásit do debaty neomezeně. Také chtěl, aby na každém jednání byl pevně i zařazen bod s názvem diskuse. Všechny jeho návrhy koalice vedená tehdejším i dnešním hejtmanem Martinem Netolickým (SOCDEM/3PK) smetla ze stolu.

„Naše práva diskutovat se zužují,“ stěžoval si před čtyřmi roky opoziční zastupitel Hrabal, který to vzápětí schytal od hejtmana, když si šel během jednání vyřídit telefonát. „Ještě chvíli a já dám pauzu na poradu klubu 3PK. Nikdo tady nebude pobíhat telefonovat a podobně, to není Sněmovna ani město,“ zlobil se na něj Netolický.

Právě tato scénka věrně ukazuje atmosféru na jednání krajského zastupitelstva. Omezení přihlášek do diskuse vede k velkému posílení předsedajícího – což je zpravidla hejtman. Kdo se s ním chce přít na půdě zastupitelstva, nemá velkou šanci uspět. Martin Netolický má vždy poslední slovo a umí toho využít. Lídr koalice 3PK někdy v minulých obdobích dával možnost zastupitelům tu a tam mluvit k věci třikrát. Pokud ale kritika byla nepříjemná, téměř vždy se odvolal na jednací řád a diskusi utnul.

A z podobné praxe mají nyní strach i někteří opoziční zastupitelé na radnici. „Pouze dvě vystoupení v jednotlivém bodě jednání zastupitelstva jsou pro jakoukoli smysluplnou diskusi zcela nedostačující, budeme tak akorát svědky nesouvislých monologů tak, jak to už vidíme ve Sněmovně,“ řekl Hrdina.

Vedoucí kanceláře primátora a tiskový mluvčí magistrátu Daniel Vodák však novinku hájí tím, že dobře nefunguje zdaleka jen na kraji, kde jednání zastupitelstva bývají pravidelně velmi rychlá.

„Tato praxe je již úspěšně aplikována ve městech, jako je Hradec Králové, na úrovni některých městských části v Praze či Brně. Tímto krokem, mimo jiné, předcházíme možnosti doslova zneužívat neomezeného počtu přihlášení,“ uvedl Vodák.

Nyní se tak dá počítat s tím, že koalice svůj návrh v pondělí prosadí. Jednání se ale asi kvůli tomu protáhne, opoziční politici se nebudou chtít se změnou smířit. „Omezení je jen dalším důkazem, že současná koalice chce vládnout za zavřenými dveřmi a minimalizovat veřejnou kontrolu,“ doplnil Sedlák.

Primátor k tomu dodal, že pokud se nějaká debata posune a politik bude potřebovat další prostor pro diskusi, dá se o tom hlasovat, aby zastupitel mohl vystoupit k danému bodu ještě potřetí.