Soud vyhlásil referendum o hale v Opatovicích, odpůrci se bojí hluku a dopravy

Spolek Sousedé proti hale nasbíral pro návrh na vyhlášení místního referenda přes 600 podpisů. Protože však zastupitelé Opatovic letos v září nerozhodli o vyhlášení referenda, obrátili se aktivisté z přípravného výboru na pardubickou pobočku Krajského soudu v Hradci Králové, aby referendum vyhlásila místo obce. Soud jim vyhověl.

„Soud nespatřuje v návrhu vady, které by bránily vyhlášení referenda,“ uvedl soudce Jaroslav Vávra.

„Je to výhra všech občanů, veřejnost bude mít konečně možnost se k tomu vyjádřit, to je zásadní věc, kvůli které jsme to dělali. Teď už to bude na občanech, jak rozhodnou,“ řekl člen přípravného výboru David Chládek.

Lidé by v referendu měli odpovědět na otázku, zda požadují, aby orgány obce Opatovice učinily veškeré možné kroky k tomu, aby zabránily výstavbě průmyslové, výrobní, logistické, montážní nebo skladové haly na konkrétních pozemcích.

Novou průmyslovou halu o výšce 16,5 metru chce investor vybudovat na poli mezi velkou okružní křižovatkou a Čeperkou. Územní plán Opatovic to umožňuje. Podle developerské firmy Czech Industrial Development není ještě rozhodnuto, k čemu hala bude sloužit.

Kritici haly se bojí dopravních problémů spojených s kamiony či auty zaměstnanců, zvýšení hluku, záboru zemědělské půdy. Obávají se také, že to je jen začátek a v budoucnu se průmyslový areál bude dál rozšiřovat.

Proti je i sousední Čeperka, která aktivisty dlouhodobě podporuje. „Nikdy by mne nenapadlo, že tam někdo nechá postavit takové obrovské překladiště,“ uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

Vedení Opatovic nad Labem tvrdí, že plán investora je v souladu s územním plánem a pokud mu jej obec překazí a změní územní plán na základě referenda, bude mu muset zaplatit náhradu škody. Podle sdělení obce zde investor už vložil do pozemků 122 milionů korun.

„Máme spočítané, že náhrada škody by nakonec dosáhla 70 milionů korun,“ řekl po rozhodnutí soudu starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.

Podle soudu budou muset obyvatelé Opatovic sami zvážit, co by případné odmítnutí haly pro obec znamenalo. „Co by se mohlo stát, tím se soud zabývat nemohl,“ řekl soudce Vávra. Ten přípravný výbor referenda varoval, že případná změna územního plánu je tak dlouhý proces, že investor mezitím může získat povolení k výstavbě.