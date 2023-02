Část přivaděče k D35 u Časů se otevře v květnu, současnou trasu odtěží

Postupující stavby přeložky silnice I/36 vedoucí k dálnici D35 si mohou všimnout řidiči využívající cestu mezi Pardubicemi a Holicemi i v těchto dnech.

Mezi oběma konci stavby je však z pohledu hotových prací velký rozdíl. Zatímco blíže k Holicím v blízkosti kapličky je terén ještě takřka v původním stavu, ve směru od světelné křižovatky od D35 jsou na asi 300 metrech úseku již položené první asfaltové vrstvy.

Při nedávné tiskové konferenci u příležitosti zahájení stavby hlavního mostu trasy prezentovali zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako termín zprovoznění celého přivaděče 22. prosince tohoto roku. Jak je ovšem patrné, půjde část stavby do provozu dříve.

„Můžeme potvrdit, že zhotovitel stavby I/36 Časy – Holice zvolil strategii etapovitosti stavby,“ uvedla mluvčí pardubické pobočky ŘSD Petra Drkulová.

Celý přivaděč, který za necelých 200 milionů Kč (bez DPH) pro ŘSD buduje firma Strabag, má měřit cca 3,4 km. Dřívějšího otevření se týká cca 1,3 km dlouhý úsek od napojení na novou část zbudovanou již během stavby D35 po novou křižovatku u Ředic. Ta se bude nacházet v místě, kde je nyní za výjezdem z Ředic ostrá pravotočivá zatáčka.

Právě na této části silničáři intenzivně pracují, aby mohli s jarním otevřením obaloven okamžitě začít s pokládkou zbylých vrstev asfaltového koberce.

„V případě dobrých klimatických podmínek by ke zprovoznění zmiňované části úseku mělo dojít koncem května 2023,“ upřesnila Drkulová. Zprovoznění první fáze má dva důvody. Stávající vedení I/36 musí být co nejdříve odstraněno, aby se mohl materiál použít na násep do zbytku trasy, a to např. do násypů kolem zmíněného mostu.

„Ale je to zejména z důvodu zajištění plynulosti dopravy na ,prvním‘ úseku I/36, na kterém je v současné době dopravní omezení rychlosti,“ dodala Drkulová.

V tomto prvním úseku nová přeložka prakticky kopíruje stávající I/36. Po zprovoznění ale bude vedlejší nová trasa širší a přímější. Na svém počátku bude využívat upravenou původní stopu, na níž už leží zmíněný asfalt. Kvůli stavbě plynulého napojení přesunuli stavbaři loni v říjnu veškerý provoz na provizorní komunikaci. Blíže k Ředicím pak ještě upravili a posunuli jednu ze zatáček.

Původní stopa zmizí

Až se provoz v květnu přesune na část nové přeložky, stavbařům se uvolní prostor pro odstranění nynější stopy I/36. Na ní nechalo ŘSD v roce 2017 kompletně opravit povrch, který teď zmizí i s podložím. Vytěžený materiál stavbaři využijí na jiných místech stavby. Jde o poměrně neobvyklý způsob, jelikož většinou se původní trasa rekultivuje až po dokončení celé nové stavby, a nikoliv v jejím průběhu.

Také není pravidlem, že se z původní silnice vždy stane pole, jako tomu bude u Ředic. Svému původnímu účelu slouží i nadále silnice protínající Opatov, kde obchvat na I/43 nahradil cestu přes obec v roce 2009. Také stopa původního vedení I/35 u Holic je dodnes patrná, přičemž se ve směru od Ostřetína napojuje na cyklostezku. Zde stavbaři zanechali v roce 2009 silniční těleso původní trasy v jeho plné šíři, takže navazující cyklostezka je poté opticky užší.

I na obchvatu Janova zůstala část „staré“ I/35 blíže Svitavám ve své dřívější podobě. To na opačném konci jsou z bývalé I/35 opět hospodářské pozemky. Rekultivace se před cca 18 lety týkala úseku v délce asi 800 metrů.

V krajině v současnosti žádná stopa po předchozím vedení trasy není. Stávající I/35 se ve směru od Litomyšle před Janovem stáčí doprava, zatímco dříve vedla přímým směrem do Janova. Památkou na tehdejší trasu je pouze osamoceně stojící strom uprostřed pole, který kdysi lemoval příkop bývalé „pětatřicítky“.