Obviněný exprimátor Charvát v politice končí, opozice chce na radnici změny

Bývalý primátor Pardubic Martin Charvát a jeho někdejší náměstkyně Helena Dvořáčková ve čtvrtek putovali se želízky na rukou k soudu. A někdejšího absolutního šéfa hnutí ANO v Pardubicích poté čekala cesta do cely. Soud na něj uvalil vazbu kvůli tomu, že by mohl v obsáhlé korupční kauze ovlivňovat svědky.

Praktický konec obou dvou v politice je tak kvůli kauze ovlivňování veřejných zakázek jistou věcí. „Neumím si představit, že se budeme tvářit, že se nic nestalo. Musíme tu situaci řešit radikálně. Je to pro mne ohromné lidské zklamání,“ řekl Jan Nadrchal, primátor Pardubic z hnutí ANO, kterého si Charvát vlastně vybral za svého nástupce.

Babišova strana sama velmi rychle Charváta vyloučila z ANO a tím de facto ukončila jeho politickou kariéru. Tečku za svou politickou kariérou udělal i sám exprimátor, který ve čtvrtek prostřednictvím svého právního zástupce pardubické buňce ANO předal prohlášení, ve kterém se vzdává všech svých funkcí.

„Chce pomoci svému městu a zejména jeho vedení. Zastupitelský klub hnutí ANO 2011 si váží rozhodnutí Martina Charváta a věří, že se prokáže jeho nevina,“ stojí v tiskovém prohlášení zastupitelského klubu hnutí ANO, který se shodl na tom, že by všichni obvinění v současné kauze měli skončit ve svých funkcích. O dalších krocích chce ANO jednat se svými koaličními partnery.

Kompletní jména obviněných v korupční kauze v Pardubicích Martin Charvát, exprimátor

Helena Dvořáčková, exnáměstkyně primátora

Jozef Koprivňanský, krajská hosp. komora

Michal Drenko, ředitel Rozvojového fondu Pardubice

Aleš Kopecký, místopředseda Služeb města Pardubice

Pavel Nevečeřala, předseda předst. fondu

Jaroslav Hruška, býv. vedoucí odboru majetku a investic Pardubic

Petr Škoda, další bývalý vedoucí odboru majetku a investic Pardubic

Petr Hušek, referent odboru majetku a investic Pardubic Zástupci stavebních firem SBF, Navara Pardubice, Instal Hanouse, ELREG Pardubice, Gamet Elektro Dašice, Maximum CZ, ELLUX Pardubice. Obviněné firmy: SBF Pardubice

KTS Integra Pardubice

Koaliční partneři chtějí jít ještě dál. „Náš požadavek je jasný, pan Charvát musí skončit v roli radního a pondělní zastupitelstvo ho musí odvolat i z vedení firmy VAK Pardubice,“ řekl zastupitel za opoziční ODS Karel Haas.

On spolu s kolegy navíc připravuje i další návrhy na odvolávání radních za hnutí ANO. Hlasovat se tak může třeba o konci náměstkyně primátora Jiřiny Klčové, která má na starosti městské firmy.

„Evidentně celá kontrola městských firem z pozice dozorčích rad byla a je spíše o kávě a chlebíčcích. Žádná skutečná revize tam evidentně neprobíhá a za to paní náměstkyně musí nést politickou odpovědnost,“ doplnil Karel Haas, který tak odkazuje na zatčení šéfa Služeb města Aleše Kopeckého a obvinění Michala Drenka, Heleny Dvořáčkové a Pavla Nevečeřala z vedení Rozvojového fondu. Policie jim klade za vinu, že ovlivňovali zakázku na stavbu parkovacího domu, který nedávno vedle arény začala stavět firma Porr.

Odvolání radních za ANO by znamenal konec koalice

„To, co se stalo ohledně výběrové soutěže na stavbu parkovacího domu, je neskutečné. Vše nyní dává logiku. Už chápu, proč na mne tak na zářijovém zastupitelstvu agresivně vyrazili lidé z fondu, když jsem se chtěl bavit o zmatcích kolem podpisu smlouvy na stavbu parkovacího domu,“ uvedl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

I jeho strana připravuje podklady pro odvolání dalších lidí z vedení radnice, kteří mají stranickou průkazku hnutí. „Zástupci ANO se nemohou tvářit, že šlo o selhání jednotlivce. Martin Charvát sice opustil židli primátora, ale stále byl šedou eminencí a klíčovým hybatelem strany. Budeme chtít, aby z rady odešli i další radní za ANO,“ uvedl Dominik Bečka.

Z toho pohledu by byli ohroženi i primátor Jan Nadrchal a jeho náměstek Jan Hrabal. V radě města je pak vedle Charváta i starosta Dukly Jiří Rejda. Konec politiků v čele magistrátu by však fakticky znamenal zánik stávající koalice, ve které ANO doplňuje Společně pro Pardubice v čele s René Živným a Žijeme Pardubice, které řídí další náměstek primátora Jakub Rychtecký.

A zatím se nezdá, že by tato sestava měla chuť končit. „Vztahy v koalici jsou dobré, na čem se domluvíme, to platí. Nyní necítím tlak na to, že by se koalice měla rozpadnout, ani žádná jednání o tom neprobíhají,“ řekl zastupitel za Společně pro Pardubice a ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

To, že koalice nejspíše pondělní nálet opozice přežije, si myslí i veterán mezi pardubickými zastupiteli Petr Klimpl z ODS. „Z tohoto pohledu se nestane nic. Opozice je natolik roztříštěná, že nevidím žádné jiné řešení bez 12 hlasů ANO,“ řekl Klimpl, který dodal, že vybraní politici musí nést odpovědnost za systémová pochybení, která se ukazují hlavně u neustálého zadávání městských zakázek několika firmám, jež se opakují dokola. A nejen oni.

„Z velké části je to věc úředníků a těm velí tajemník úřadu Michal Zitko. Během krátké chvíle policie zatkla hned tři bývalé šéfy magistrátních odborů,“ uvedl Klimpl.

Také bývalý radní Pelikán si myslí, že politici nemají šanci šlendrián odhalit. „Rada podlimitní zakázky schvaluje, často jsem je podrobně studoval, ale podle mne není šance, aby v nich politik našel chyby nebo nějaké nekalosti. To by měla být věc úředníků,“ uvedl Pelikán.

Podle politiků z ODS je nepochopitelné, že se nezměnily podmínky zadávání veřejných zakázek už po případu bývalého šéfa odboru dopravy Vladimíra Bakajsy, kterého policie zadržela v lednu 2022 v souvislosti s možným ovlivňováním výběru firem pracujících pro město.

„Systém zadávání veřejných zakázek je postaven na důvěře, která není bezbřehá. Všechny odbory na magistrátu jsou pravidelně prověřovány audity,“ uvedl tajemník Zitko přesně před rokem, kdy MF DNES o kauze Vladimíra Bakajsy psala. Jeho případ policie stále vyšetřuje.