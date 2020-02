Boj o splavnění Labe u Přelouče pokračuje, stát to zkouší „po dobrém“

Splavnění Labe pomůže nový most u Valů Ke splavnění Labe do Pardubic jsou důležité patřičně vysoké mosty. U Valů u Přelouče od konce léta probíhají stavební práce na novém přemostění, které nahradí více než sedmdesát let starý válečný most Bailey Bridge. Staré mostní provizorium bylo kvůli své výšce jednou z překážek plavby lodí až do Pardubic. Díky mírné zimě probíhají od konce léta nepřetržitě. Před Vánocemi dělníci přikročili k jedné z nejtěžších operací, pomocí lisů vysouvali první část nového mostu nad Labe. Na konci ledna necelých osm hodin trval druhý výsun konstrukce, která spojí Valy s Mělicemi. Na mostní konstrukci nyní přijde ještě mostní oblouk, který bude mít v nejvyšším místě vzepětí patnáct metrů. První řidiči vjedou na moderní dvouproudový most letos v červnu. Pěší a cyklisté zde nyní využívají lávku, řidiči musí staveniště objíždět přes Lohenice a Přelouč. Most vyjde na 258 milionů korun, investorem stavby je Ředitelství vodních cest, část peněz přidal ze svého rozpočtu i Pardubický kraj.