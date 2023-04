Na Rudolfův pohár připravili jako překážku zmenšeninu kladrubského hřebčína

Návštěvníci si areál kladrubského hřebčína mohou dlouze prohlížet. To vozatajové, kteří budou o víkendu projíždět stejnojmennou překážkou, se kochat nemohou. Jejich úkolem bude v úzkém prostoru rychle projet všemi uličkami a vyhnout se pokud možno balonkům, které znamenají penalizaci.

„Překážku s kolegy z výcviku vyrábíme od listopadu. Napadlo mě to, když jsem viděl dvůr kladrubského hřebčína z dronu. A tak vznikla překážka do maratonu,“ líčí její autor Jakub Mack.

Ne že by souhlasil třeba počet oken u zámku, ale základní kostra areálu se stájemi a kostelem zůstala zachována stejně jako specificky zelená barva hřebčína.

„Zmenšený hřebčín to není, napodobenina ano. Pořád je to hlavně překážka do maratonu,“ říká Mack.

Vozatajové ji budou zdolávat v sobotu, kdy je v Rudolfově poháru zmínění maraton na programu. V deset hodin do ní vjede první kočár. Maratonových průjezdů budou vozatajové se spřeženími absolvovat celkem sedm.

„Překážky do maratonu jsou označeny písmeny a vozatajové je musí podle abecedy překonat. Trasu si ale mohou volit, jakou chtějí. V cestě jim ale stojí shoditelné prvky, takzvané balonky. Za shození jsou dva trestné body,“ upozorňuje Mack s tím, že strašáky pro koně budou průjezdy Řečanskou bránou a bránou mezi stájemi tři a čtyři. „Vozatajové musí projet pod nimi, to není moc běžné, že by koně měli pod něčím projíždět. Tam si musí vozatajové koně pohlídat, aby nekoukali.“

Rudolfův pohár začíná ve čtvrtek

V Kladrubech nad Labem se od čtvrtka představí přes devadesát spřežení z patnácti zemí.

V královské kategorii čtyřspřeží, která v letošním roce patří do bodování Světového poháru spřežení, budou startovat hned dvě světová esa, a to australský vozataj Boyd Exell, šestinásobný mistr světa v závodech čtyřspřeží a desetinásobný vítěz FEI World Cupu, a Nizozemec Bram Chardon, který je dvojnásobným mistrem Evropy čtyřspřeží, dvojnásobným mistrem světa s nizozemským týmem a dvojnásobným vítězem FEI World Cupu a mistrem světa se čtyřspřežím pony.

Nebude chybět ani Jérome Voutaz ze Švýcarska, další jezdec z nejužší světové špičky. Diváci tak uvidí celkem dvacet čtyřspřeží. „Taková konkurence ještě v Kladrubech nad Labem nikdy nebyla, vidět nejlepší jezdce světa v akci bude pro diváky obrovským zážitkem“, uvedl ředitel národního hřebčína Jiří Machek.

Národní hřebčín bude reprezentovat v kategorii čtyřspřeží Jiří Nesvačil junior. Ten se s Kateřinou Neumannovou zúčastní i dvouhvězdové kategorie dvojspřeží. O první příčky v tříhvězdové kategorii dvojspřeží se z jezdců národní hřebčína utká Petr Novák a Vladimír Moudrý.