Už za necelého půl roku čeká hlavní silniční průtah Vysokého Mýta velká úleva. Ředitelství silnic a dálnic po dvou letech výstavby otevře řidičům šest kilometrů dlouhý dálniční obchvat, který vyvede tranzitní dopravu ven z města. Dopravní zátěže se však dvanáctitisícové město nezbaví.

Řidiči se při cestách na Choceň budou muset minimálně do roku 2029 proplétat ulicemi Vysokého Mýta. Může za to zpožděná příprava dálničního přivaděče na Choceň, který má v režii Pardubický kraj. Přitom už příští rok bude obchvat města napojením k dalšímu úseku k Ostrovu součástí celé dálniční sítě.

„V souvislosti s výstavbou dálnice, která by se řidičům měla otevřít 19. prosince, a s plánovaným přivaděčem na Choceň chceme zklidnit dopravu v okruhu městské památkové zóny. Čekáme na dokončení staveb, které odvedou tranzitní dopravu a umožní nám provést řadu dopravních opatření. Typicky se jedná o zvýšení počtu přechodů pro chodce nebo vytěsnění nákladní dopravy mimo centrum města,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Než se však z krajské silnice II/357 v centru města stane poklidná místní komunikace, tisíce aut valících se městem donutily vysokomýtskou radnici přijmout řadu opatření, která se mají projevit na větší bezpečnosti silničního provozu.

Jako první na řadu přijde zrušení nebezpečného přechodu pro chodce na křižovatce u Pražské brány, kde jen za poslední roky došlo k řadě dopravních nehod, po kterých tři lidé skončili s těžkými zraněními v nemocnici.

„Ten přechod je hrozný, raději se mu vyhýbám,“ řekla paní Květa u nepřehledné křižovatky Pražské, Hálkovy a Komenského ulice. Sedmnáct metrů dlouhá zebra je umístěná v kopci pod horizontem frekventované křižovatky, která je navíc zrádná tím, že převládající tranzitní směr nejezdí po hlavní silnici od Šemberova divadla, ale od světelné křižovatky na I/35.

„Přechod je příliš dlouhý a křižovatka představuje pro chodce s narůstající dopravou velké riziko. Na doporučení, a možná bych řekl po mírném nátlaku Policie České republiky, jsme přistoupili k naplánování zrušení toho přechodu,“ řekl starosta Vysokého Mýta, který je přesvědčen, že opatření zvýší bezpečnost chodců a zabrání dalším kolizím. Přechod je i částečně z kopce a v zimě na něm spadl nejeden chodec.

Málo místa na kruhový objezd

O úpravě vytížené křižovatky se mluví desítky let, přeměna na kruhový objezd však ztroskotala kvůli nedostatku místa. Instalaci semaforů by pro změnu znemožňoval problém se stojícími auty v poměrně krátké Pražské ulici.

K odstranění přechodu dojde během srpna. Dělníci na přechodu odfrézují vodorovné dopravní značení a na chodnících umístí ocelové sloupky, které budou propojené řetízky. Zároveň zvýší u chodníků obrubníky, aby každému bylo jasné, že tudy se už nepřechází. Chodci ve směru od náměstí budou poté muset chodit komplikovaněji kolem sochy Přemysla Otakara II. přes protější přechod v Komenského a následně Pražské ulici.

Další úprava křižovatky by měla následovat po zprovoznění přivaděče na Choceň. Do té doby jsou v přípravě další opatření ve městě. V přípravě je uzavření ulice Českých bratří pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Dojde i ke zrušení přechodu v Hálkově ulici. „Další opatření připravujeme pod náměstím na křižovatce se silnicí třetí třídy v ulici Kpt. Poplera, kde by měl přibýt odbočovací pruh na náměstí ve směru jízdy od Ústí nad Orlicí,“ podotkl místostarosta Martin Krejza.