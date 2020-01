Přechod u školy ohlídá semafor, obec ho žádala už před sražením čtyř dětí

Už pět let pracovníci bělského obecního úřadu od půl sedmé ráno na přecházení školáků dohlížejí. Dveře školy se zavírají o hodinu později.

„Přechod využívá zhruba osmdesát procent dětí,“ říká starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

Službu obec zavedla z toho důvodu, že bezpečně přejít přes silnici první třídy je občas komplikované i pro dospělého. Tah slouží jako přivaděč z Pardubic na dálnici D11, denně podle sčítání projede vesnicí se šesti sty obyvateli zhruba šest a půl tisíce aut, z toho 1400 těžších dvanácti tun.

Když se k zebře přiblíží skupinka dětí, asistent je gestem zastaví, zvedne zastavovací terč a jakmile vidí, že auta zpomalují, vstupuje do vozovky. Před zastavenými auty pak pouští přes přechod děti.

Ani to ale v pondělí nestačilo. Zaměstnanec obecního úřadu stihl před autem, které u přechodu nezastavilo, uskočit, čtyři chlapci ve věku deset až dvanáct let ale ne.

Tři z nich odvezly sanitky do pardubické nemocnice. Nejhůř zraněný, kterého transportoval vrtulník na královéhradecké traumacentrum, byl do domácího léčení propuštěn ve středu.

„V péči pardubické nemocnice zůstává jeden chlapec,“ řekla tisková mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Jel jsem opatrně, tvrdí řidič. Vinu musí určit policie

Po vážné nehodě začali děti až k přechodu ve větší míře doprovázet rodiče.

Po sedmé hodině, kdy je pohyb školáků největší, se v těchto dnech už rozednívá a chodci jsou na hraně tmy a světla vidět hůře. Muže v reflexní bundě však přehlédnout nejde.

„Ti kluci vešli do přechodu, bylo to hrozně rychlé. Jel jsem pomalu, určitě jsem nejel rychle. Zastavil jsem jakoby hned, akorát tím nárazem zezadu se auto ještě posunulo,“ řekl pětačtyřicetiletý řidič po nehodě televizi Prima.

VIDEO: Auto srazilo čtyři školáky, máme svědectví řidiče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do jeho volkswagenu narazil ještě další řidič škodovky. Také on televizi Nova řekl, že děti do přechodu vběhly na poslední chvíli. Ani jeden z účastníků nehody nebyl po vlivem alkoholu.

Pro policii bude při vyšetřování mimo četných svědeckých výpovědí důležitý záběr z kamery jiného právě projíždějícího auta.

„Řidiči na pokyn zastaví, toto se mi stalo poprvé,“ říká dozor

„Tuhle práci dělám čtyři roky, někdy jedou řidiči čtyřicet, padesát, jindy víc, ale toto se mi stalo poprvé,“ říká zaměstnanec obecního úřadu, který v osudné ráno měl u přechodu dozor.

Podle starosty jeho přítomnost při cestě dětí do školy bezpečnost na přechodu významně zvyšuje. „Policii jsme museli doložit, že naši asistenti prošli školením a mají oprávnění k činnosti,“ řekl Fišer.

Proškolení nejčastěji provádí městská policie, které také na přechodech pomáhají dobrovolníci.

Absolutní přednost chodci nemají, připomíná strážník „Absolutní přednost chodců neexistuje. Chodec na přechodu pro chodce má přednost, ale při vstupu do vozovky vždy musí dbát na své vlastní bezpečí. Dětem vždy doporučujeme se co nejvíce ujistit, že řidič o jejich přítomnosti ví, počkat, až vozidlo zastaví a navázat s řidičem oční kontakt,“ opakuje často opomíjené pravidlo mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

„Chodci přecházejí a vstupují na přechod až na pokyn strážníka. Ten na základě sledování provozu vstupuje do vozovky a dává pokyn terčem k zastavení tak, aby neohrozil svou bezpečnost a dal řidiči dostatečný čas k bezpečnému zastavení vozidla,“ popisuje správný postup asistovaného přecházení mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Řidič je naproti tomu povinen v blízkosti přechodu pro chodce dbát zvýšené opatrnosti a povinen chodci umožnit přejít vozovku.

Že by asistované přecházení končilo nehodou, není úplně časté. „To je ojedinělý případ, při asistovaném přecházení neevidujeme velké množství těchto nehod,“ řekla Radka Osterová z pardubické pobočky Besipu.

Semafor byl schválen na třetí pokus

V rámci oprav silnice, které začaly na konci minulého roku, se obec na třetí pokus dočká i dalšího zabezpečení zebry před školou.

„Čeká nás oprava chodníků podél silnice, zároveň s ní proběhne i osazení přechodu semafory,“ řekl starosta Fišer.

Policie vydala kladný posudek v lednu 2018. „Já i můj předchůdce už jsme žádali už předtím, ale policie naši žádost zamítla. Napotřetí se to povedlo,“ konstatoval starosta Fišer.

Policejní mluvčí Markéta Janovská opáčila, že policejní posudek není tím rozhodujícím, který by dosud instalaci semaforů bránil. Teď policisté navíc doporučují doplnit z obou směrů přechod informativní značkou, která na semafor upozorní.

„Je to v místě, kde řidič semafor nemusí očekávat, proto navrhujeme místo doplnit značením,“ vysvětlila Janovská.

Nejvíc by se ale vesnici mělo ulevit, až silnice I/36 přejde do majetku Pardubického kraje. Stane se komunikací druhé třídy, na níž je možné omezit průjezd kamionů. Řidiči menších aut ale budou pravděpodobně i pak tuto trasu používat jako nejkratší cestu k dálnici D11 do Prahy.