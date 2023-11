Státní dotace vysychají, Chrudim chce zkusit na parkovací dům PPP projekt

Až dosud byla města při větších investicích velmi závislá na dotacích. Ty pozvolna vysychají a místní politici hledají cestu, jak stavět, ale zároveň nevysát rozpočet.

Chrudim by ráda před plánovanou druhou a třetí etapou rekonstrukce sportovní haly na Tyršově náměstí za 380 milionů korun s daní přilákala soukromý sektor, aby akci částečně financoval. „Může to být spolupráce s nějakým soukromým investorem, který by třeba pro nás vybudoval metodou PPP parkovací dům,“ řekl při tiskové konferenci starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Zatím město řeší přípravu akce. Radní v pondělí schválili vyhlášení výběrového řízení, ve kterém budou hledat projektanta stavby druhé a třetí etapy, jejíž součástí bude třípatrový parkovací dům se 191 místy na místě někdejšího asfaltového hřiště. Pokud vše půjde dobře, má stavba začít nejdříve v roce 2026.

Chrudim doufala, že na obnovu haly získá dotaci od Národní sportovní agentury, ale kvůli přísným podmínkám od toho ustoupila. První etapu rekonstrukce haly za sto milionů dokončí příští rok v létě.

Zatímco při běžné výstavbě si stát, kraj či město objedná stavbu, v režimu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) je to jinak. Pořizuje si službu. Uzavře smlouvu typicky na dvacet až třicet let a během této doby se firma zavazuje, že projekt postaví a následně ho bude provozovat a opravovat. Veřejný sektor jí za to na oplátku bude posílat pravidelné platby.

Stát začal využívat metodu PPP na stavbu dálnic. Ostatně pokračování výstavby dálnice D35 z Opatovce v Pardubickém kraji až do Mohelnice v Olomouckém kraji se má odehrát právě touto metodou.

O spojení soukromého a veřejného sektoru se zatím jen mluví

Pokud jde o města v Pardubickém kraji, pak o PPP projektu se komunální politici zatím zmiňují zpravidla jen ve chvíli, kdy na akci nemají peníze, ale chtějí voličům předvést, že „hledají řešení“. Pardubice pro PPP projekty vytipovaly v minulosti parkovací dům u železničního nádraží v ulici K Vápence, dopravní Terminál Jih či domov pro seniory ve Štrossově ulici. Ale vždy zůstalo jen u řečnických cvičení.

Nejhorším příkladem byla modernizace Pardubické nemocnice formou PPP projektu na počátku tisíciletí. S odkazem na očekávaný velký restart, který nikdy nepřišel, Pardubický kraj do zanedbaného zařízení neinvestoval, zpoždění dohání dodnes.

Existují i výjimky. V Litomyšli zanedbaný městský autokemp společně s radnicí vylepšil soukromý vlastník. Získal za to pronájem na 35 let. Nicméně když Litomyšl chtěla podobnou metodou vybudovat parkovací dům, zjistila, že soukromé firmy mají velmi tvrdé podmínky.

„Bylo tady několik zájemců. Oni by to vybudovali, ale vždy řekli, že chtějí regulovat parkování v celém městě,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Jinými slovy, soukromník klidně vybuduje a bude provozovat parkovací dům v Litomyšli nebo třeba v Chrudimi, ale musí se mu to vrátit. Pokud mu to nezaplatí město, musí to zaplatit řidiči.

Poslanec a opoziční krajský zastupitel Martin Kolovratník (ANO) je přesvědčen, že PPP projekty mají pro samosprávy budoucnost, typicky pro parkovací dům či zařízení sociálních služeb. Tvrdí, že ANO má kontakty, doporučení i odborníky, kteří to umí připravit pro samosprávy. „Bohužel ani o toto naše know-how není ze strany hejtmana Martina Netolického a jeho koalice zájem,“ uvedl Kolovratník.