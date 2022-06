Chrudim stopla podivný obchod s pozemky, město mohlo prodělat miliony

Chrudimské zastupitelstvo loni v prosinci kývlo na směnu pozemků.

Na jedné straně má město od soukromých vlastníků dostat přes tisíc metrů čtverečních u chrudimského nádraží pro zřízení nového parkoviště a přes osm milionů korun jako doplatek do rozpočtu.

Na straně druhé se vzdá čtrnácti tisíc metrů čtverečních pozemků vhodných pro stavbu rodinných domů v Sobětuchách.

Znalkyně pro potřeby této transakce vyčíslila hodnotu městských nezasíťovaných pozemků v Sobětuchách na 697 korun za metr čtvereční. Teď se zdá, že to bylo příliš málo.

„Od jednoho občana ke mně přišla informace, že v tom samém období proběhla jiná obchodní transakce, kde prodejní cena pozemku v Sobětuchách byla dvojnásobná. Musíme zjistit, jestli se město nerozhodovalo podle vadného posudku,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Z údajů z katastru vyplývá, že podobný pozemek se v Sobětuchách prodal v aukci za cenu 1 470 korun za metr. Čistě hypoteticky, pokud by stejné ceny dosáhlo město, hodnota jeho pozemků by stoupla z necelých deseti milionů na 20,5 milionu.

Autorka znaleckého posudku si za stanovenou cenou stojí s tím, že je poplatná době vzniku - v říjnu loňského roku. A že mezitím růst cen překonává rekordy. Její jméno město nezveřejnilo.

Zastupitelé Chrudimi v pondělí obchod odložili. Chtějí prověřit, zda původní znalecký posudek byl v pořádku. Teprve pak se rozhodnou, co dál. Zda směnu uskuteční, případně za jakých podmínek.

Opozice před směnou varovala

„Jsem rád, že se zastupitelstvo touto nevýhodnou transakcí opět zabývalo, pro město může přinést miliony navíc. Je velká škoda, že už při minulém jednání současná koalice nedala na názor opozice. Město mohlo přijít o pět až deset milionů,“ uvedl opoziční zastupitel Roman Málek (KDU-ČSL).

Pravdou je, že loni v prosinci opozice před touto směnou důrazně varovala. Tvrdila, že nedává smysl se zbavovat pozemků na stavbu rodinných domů. „Chtěl bych vás vidět, jak se zbavujete čtrnácti tisíc metrů půdy, byť s doplatkem, pro zisk tisíce metrů,“ řekl zastupitel ODS Jan Čechlovský.

„Tohle by řádný hospodář neudělal,“ uvedl zastupitel Daniel Lebduška (Piráti), který přesto pro návrh koalice ANO, Chrudimáci, Piráti a ČSSD nakonec hlasoval.

Vedení města tlačilo na obchod, protože chtělo získat pozemek u nádraží vhodný pro parkování. Podle radních ale jeho majitelé prodat odmítali. „Oni nám to nechtěli prodat, požadovali směnu,“ uvedl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Politici tak uzavřeli se soukromými majiteli dohodu, že povzbudí jejich chuť k transakci tím, že do směny zahrnou atraktivní městské pozemky v Sobětuchách.

„Jestliže město chce vybudovat parkovací stání v lokalitě u nádraží, tak ty pozemky asi zřejmě od nich potřebujeme získat. Oni to prodat nechtějí. Nic jiného, co by akceptovali, město nevlastní,“ vysvětlil loni v prosinci vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu v Chrudimi Milan Havelka.

Zvláštní na této dohodě je, že ve skutečnosti město nic nenutilo transakci rychle uzavřít za podmínek, které nebyly všem po chuti.

Pozemek u nádraží totiž soukromí majitelé mohou využít jen tak, jak to dovoluje územní plán. A ten zde umožňuje stavbu parkoviště, ale určitě ne rodinného domu. Na trhu by se tedy rozhodně neprodával tak snadno jako pozemky v Sobětuchách.

Město navíc prostor u nádraží akutně nepotřebuje, pro rozvoj lokality by se Chrudimi hodil, ale když jej získá později, nic vážného se nestane.

I když starosta Pilný hovoří o podezřele nízké ceně za městské pozemky, zároveň podle něj ještě nikdo fundovaný neřekl, že cena pozemků byla určena špatně.

„Budu chtít do detailu vysvětlit, jak je možné, že jsou ceny tak rozdílné. Je možné, že v této věci podám i trestní oznámení. Pokud se zjistí, že ten posudek je úplně mimo,“ uvedl Pilný.