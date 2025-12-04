Hasiči likvidovali požár v podzemním horkovodu, uvnitř našli mrtvého člověka

  9:26
U nebezpečného požáru v horkovodním kolektoru se smutným koncem zasahovali ve středu pardubičtí hasiči. Po uhašení podzemních prostor na Tyršově nábřeží v nich nalezli člověka bez známek života.
Hasiči likvidovali na Tyršově nábřeží v Pardubicích požár v podzemním...
Hasiči likvidovali na Tyršově nábřeží v Pardubicích požár v podzemním kolektoru. (3. prosince 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Podle hasičů bylo ohnisko požáru lokalizováno u výměníku horkovodního vedení. Co bylo příčinou požáru, zjišťuje policie a vyšetřovatel požárů.

„Po uhašení byla nalezena osoba nezjištěné totožnosti. Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Byla nařízení soudní pitva,“ řekl ČTK policejní mluvčí Tomáš Dub.

Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Hasiči se při požárech podobných katakomb vystavují velice rizikovým situacím, přestože na podobné požáry jsou trénováni ve speciálně navržených výcvikových polygonech.

„Zásahy v těchto prostředích jsou charakterizovány nulovou viditelností, vysokým tepelným zatížením a extrémně stísněnými podmínkami, které vyžadují speciální taktické postupy,“ uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.

Po likvidaci požáru byl kolektor odvětrán pomocí přetlakové ventilace a byl proveden závěrečný průzkum.

Předběžná škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 220 tisíc korun. „Díky rychlému a profesionálnímu zásahu se podařilo uchránit majetkové hodnoty ve výši 500 tisíc korun,“ dodal mluvčí.

Hasiči na místě museli zasahovat ještě ve středu večer, kdy se u horkovodu vznítil zbytek nedohořelých věcí.

