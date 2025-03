Konec kovových popelnic. Svozová firma přenáší zodpovědnost za horký popel na lidi

Z novinky však lidé zejména v menších obcích nadšeni nejsou. Poté, co informační letáček společnosti Ekola o konci jedné historické éry zveřejnilo na webu a sociálních sítích město Brandýs nad Orlicí, začaly se objevovat první negativní ohlasy.

„Osobně už plechovou popelnici nemám, ale moje sousedka z toho nadšená není. Řadu lidí to doslova naštvalo, ale naše rozhodnutí to není. Svozová společnost chce přesunout odpovědnost za horký popel na lidi, kteří budou více dbát na to, co do popelnice vlastně dávají,“ říká starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel.

Pokud si totiž si někdo dá do plastové popelnice horký popel a v reakci s dalším odpadem začne celá popelnice hořet, může kritizovat leda sám sebe. Odpad však většinou začíná hořet až během výsypu do svozového auta, kdy se směs odpadu provzdušní.

Ve svozovém autě za miliony korun pak vzplane požár, který způsobí velké škody. Problematické jsou i požáry skládek, tak jako se to stalo v Českých Libchavách před čtyřmi lety, kde osm jednotek hasičů likvidovalo vznícené haldy komunálního odpadu celý den. I kvůli tomu dnes popeláři čím dál častěji nevyvážejí kovové popelnice, neboť v nich identifikují žhavý popel.

Podle ředitele společnosti Ekola Davida Černého byl záměr o postupném nahrazení kovových nádob za plastové projednáván s obcemi na konci roku 2023. „Mezi další důvody patří i fakt, že plastové nádoby jsou lépe uzpůsobeny pro montáž RFID identifikačních čipů, kterou po nás naši obecní zákazníci ve zvýšené míře požadují, a také fakt, že kovové nádoby tvoří v naší svozové oblasti minoritní podíl a jsou již technicky zastaralé,“ sdělil ředitel společnosti Ekola České Libchavy David Černý. Třeba v Brandýse z 514 svozových nádob je 107 kovových.

Společnost nyní nabízí možnost nákupu plastových nádob za zvýhodněnou cenu a speciální akci výměny plechové nádoby za novou plastovou. „Kontaktujeme všechny obce v naší svozové oblasti a distribuujeme lidem informaci o záměru s nabídkou zvýhodněného nákupu plastové nádoby, případně při realizaci našich nových projektů například na oddělený sběr popela již nedáváme jinou možnost než využití plastové nádoby,“ dodal Černý.

Novinka se tak bude týkat například i Ústí nad Orlicí, kde zvažují, že pytlový sběr nahradí nákupem barevných popelnic.

Společnost Ekola České Libchavy je součástí nadnárodní dánské firmy Marius Pedersen, která ukončení svozu kovových popelnic postupně oznamuje i v jiných částech republiky.

Na Svitavsku horké popelnice nevyváží

Žhavý popel odkládaný do popelnic je dlouhodobým problémem i jinde. Třeba svozová společnost Liko, která zajišťuje svoz odpadů na Svitavsku, však s ukončením svozu plechových popelnic i ohledem na jejich přirozenou výměnu za plastové zatím nepočítá.

„Počet plechových popelnic klesá, plastových je dnes určitě víc, ale také hodně záleží, zda byla v obci provedena plynofikace. Jiné je to ve městech a jiné na venkově,“ říká ředitel společnosti Liko Josef Gestinger.

Pokud popeláři narazí na horkou plechovou popelnici, dají na ni cedulku s upozorněním, že kvůli horkému popelu nebyla vyvezena.

Přesto se požáry komunálního odpadu v kuka vozech firmě nevyhýbají. „Měli jsme případ, kdy šofér s odpadem přijel na překladiště a s nástavbou už nebylo možné manipulovat, protože shořely všechny kabely. Hasiči museli dokonce vyřezávat otvor v nástavbě, aby se do ní vůbec dostali a oheň uhasili. Bylo to hodně náročné. Všechny kabelové svazky jsme museli vyměnit a oprava byla velice drahá,“ dodává Gestinger.

Společnost proto instruovala řidiče svozových aut, aby v případě, že se v nástavbě něco děje, urychleně našli nějaké místo na kraji silnice, odpad bezpečně vysypali a přivolali hasiče. Dojet za každou cenu s odpadem na skládku se totiž nemusí vyplatit.