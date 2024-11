Nábřežní zeď s frekventovanou silnicí v Poličce se rozpadá. Měl by pomoci stát

Jeden z nejkrásnějších výhledů na panorama staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba se naskytne při pohledu z nábřeží Svobody na břehu Synského rybníka. Městu tuto idylu však kazí jeden fakt. Je jím špatný technický stav dlouhé nábřežní zdi, která se začíná bortit. Že devadesát let stará mistrovská práce tehdejších kameníků podléhá zubu času, řeší radnice už několik let, když se jednou za čas část zdi sestavená z velkých žulových balvanů sesune do vody.

Za posledních dvacet let došlo ke čtyřem nebo pěti takovým sesuvům. Párkrát se dokonce propadl i chodník. Podle starosty Poličky Jaroslava Martinů (ODS) už nejde opravu zdi odsouvat donekonečna. Špatný stav dvě stě metrů dlouhé nábřežní zdi je bezpečnostním rizikem hlavně pro chodce, po nábřeží však vede i hlavní silniční tah I/34.

„Problém řešíme deset patnáct let, ale na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsme nikdy nepochodili. Dostali jsme odpověď, že když je nade zdí chodník ve vlastnictví města, tak zeď je naše,“ řekl Jaroslav Martinů k donedávna zamrzlému stavu, neboť město se nechtělo smířit s tím, že by z rozpočtu mělo dát na opravu 20 milionů.

Oprava vyjde na desítky milionů korun

„To byla tehdy vyčíslená částka na kompletní opravu. Dnes to může vyjít klidně na 50 milionů korun. Pro městskou pokladnu by to byl ohromný problém,“ dodal starosta. Jelikož po nábřeží projede denně kolem 12 tisíc aut, obrátilo se město na ministerstvo dopravy, aby přehodnotilo svoji odpovědnost za stav historické opěrné zdi.

„V dopise jsem argumentoval, že hned vedle chodníku vede silnice I. třídy, která je klíčová pro provoz v této oblasti, a že odpovědnost za bezpečnost nemůže být jenom na straně Poličky. Po měsíci jsem obdržel odpověď, že právníci na ministerstvu dopravy to vyhodnotili znova a uznávají, že svůj díl odpovědnosti má i stát,“ řekl Martinů k nedávnému dopisu adresovanému ministru dopravy Martinu Kupkovi (ODS).

Mezitím město nechalo zadat studii odborné projekční firmě, která má stav zdi posoudit a navrhnout nejlepší možný způsob opravy. V zásadě se nabízí dvě řešení. Nákladnější a časově mnohem náročnější je varianta, že se celá zeď rozebere a znova postaví, nebo že před stávající zdí vyroste zcela nová ze železobetonu.

Radnice si uvědomuje, že zejména druhá varianta v podobě šedého betonu by mohla narazit u památkářů i veřejnosti, neboť stávající zeď je výraznou součástí moderního panoramatu Poličky s rondokubistickými činžovními byty a Masarykovou školou od architekta Bohuslava Šmídy.

„Je to věc diskuse, která nás čeká. Rybník by se novou zdí o 80 centimetrů zúžil, toho si nikdo nevšimne, ale zeď je výrazným prvkem. Je otázkou, zda by šla například obložit kamenem,“ říká starosta a dodává, že pokud by došlo k rozebrání stávající zdi, znamenalo by to dlouhodobé omezení dopravy v jednom jízdním pruhu.

V tomto případě se chce vedení města domluvit na koordinaci s ŘSD, které na rok 2025 v tomto úseku plánuje obnovu živičného krytu.

„Nepovažoval bych za šťastné, aby tam udělali nový asfalt a my jsme tam třeba za dva roky začali rozebírat zeď. Pro nás je teď klíčová zpráva, že bychom si náklady na opravu se státem podělili. Věc už nesnese odkladu. Otevírá se nám ideální prostor i pro odbahnění rybníka, ke kterému došlo naposledy před více než 50 lety,“ dodal Martinů.