Polička chce vědět, kde je lidem moc vedro. Připravuje se na změnu klimatu

Tropických dní, kdy teplota vystoupá nad 30 stupňů Celsia, v Poličce v některých letech napočítají maximálně na prstech jedné ruky. Debaty o rozpáleném městě vzhledem k nadmořské výšce, která se ve městě na Českomoravské vrchovině pohybuje v rozpětí 550 až 600 metrů nad mořem, by tedy politici mohli hodit za hlavu.

Klimatickou změnu, která není spojena jen se zvyšujícími se teplotami, ale i se suchem a dalšími meteorologickými extrémy, však radnice nebere na lehkou váhu.

„Musí nás to zajímat i kvůli našim dětem. Ještě před patnácti lety jsem globálnímu oteplování nevěřil. Dneska se z toho probouzím, vidím, že je to realita. Na Poličsku za posledních pět měsíců napršelo jen 132 mm vody, což činí 50 procent dlouhodobého průměru. To je strašidelné. Od 60. let minulého století průměrná denní teplota neustále roste. Vidím, jak i u nás krajina vysychá, jak se ztrácí voda v potocích i řekách,“ říká starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS).

Ten je zároveň hospodářem v Rybářském sdružení Vysočina a změny v krajině vnímá i z odborného pohledu.

Když se městu naskytla příležitost čerpat zhruba milionovou dotaci na zpracování adaptační strategie pro zlepšení kvality života v době veder, zastupitelé byli pro.

„Změnám klimatu bohužel zabránit momentálně nedokážeme, ale máme možnost se na ně připravit tak, aby naše životy a budoucnost dalších generací tolik nezasáhly. Naše město se s přípravou adaptační strategie zařadilo k jiným městům, státním institucím a neziskovkám, kterým se již adaptační strategii podařilo zhotovit,“ uvedl zastupitel Jan Matouš (Pro Poličku).

Teploty porostou i ve středních polohách

Podle odborníků teploty porostou i ve středních polohách, takže opatření před spalujícím sluncem bude muset řešit i Polička.

„Změny již probíhají a teploty ve městě se zvyšují. Tento trend bude pokračovat i nadále. A tyto změny budou mít na město a jeho obyvatele řadu dopadů. Teplotami může být ohroženo zdraví citlivějších seniorů, zhorší se podmínky pro zimní sporty, musíme řešit nakládání s vodou v krajině. Stejně tak se musíme připravit na změny množství dešťových srážek,“ sdělil Zdeněk Frélich ze společnosti Ekotaxa, od které si město nechalo pomocí satelitních snímků zpracovat lokality, které se na jeho území nejvíc přehřívají.

Kromě rozměrných střech hal v průmyslové zóně nejvíc tepla ze sebe sálá zástavba domů s tmavými střechami nedaleko centra či Hegerova ulice, po které vede hlavní tah. Palackého náměstí je na tom o něco lépe.

„Patnáct let trvalo, než se historické náměstí včetně ulic zbavilo původního asfaltu, který je rozpaloval. Žulové kostky nejenže lépe vypadají, ale hlavně se v létě nerozpalují tolik, co asfalt,“ dodal Martinů. Nejlépe se lidé zchladí v parku u Synského rybníka v sousedství historických hradeb.

Obyvatelé Poličky mají do konce června možnost vytipovat místa, která kvůli přehřívání potřebují změnu, nemají dostatek kvalitní zeleně, jsou bez stínu nebo kterým chybí vodní prvek. Stačí v tzv. pocitové mapě, která je na webu města, označit místa, kde se v létě cítí příjemně a kde naopak nepříjemně.

„V současné době se dokončila analýza stávajícího stavu zastavěného města a navazující krajiny, brzy se rozběhne zpracování a příprava návrhů a opatření, které bude třeba v budoucnu postupně realizovat, aby naše město bylo na nastupující změny dobře připraveno,“ poznamenal k adaptační strategii, kterou pro město zpracuje společnost Ekotoxa, Jan Matouš.