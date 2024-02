„Pár náhod, které do sebe zapadly.“ Podchlazeného seniora našli dva dobrovolníci

Seniora v úterý pozdě večer přiletěl hledat i vrtulník. Vzlet byl vzhledem k počasí hraniční, s blížícím se večerem se ale podmínky zlepšily a Letecká služba mohla zahájit pátrání.

Vše ale začalo daleko dříve. Když se osmaosmdesátiletý muž vydal kolem 14. hodiny na nákup ze Studnice na Hlinecku, nic nenasvědčovalo tomu, že by nemělo jít o běžnou pochůzku, jakých důchodce vykonával mnoho.

Na výlet byl i patřičně vybaven, měl černou zimní bundu, modré tepláky, hnědé kotníkové boty a kulicha. Na zádech nesl batoh. Policisté pracovali s verzí, že muž mohl dojít daleko, měli totiž zprávy, že ačkoli chodí pomalu, používá trekové hole a fyzicky je na tom dobře.

Do obchodu ale nedošel. Když v 17 hodin ještě nebyl doma, požádala rodina o pomoc policii, která rozjela velkou pátrací akci. Ta o pomoc požádala i média, která o ztraceném muži informovala na sociálních sítích. Tak se ostatně o zmizelém důchodci dozvěděla také Michaela Najmanová a dala si dohromady souvislosti. Když totiž jela s manželem autem jako spolujezdkyně, všimla si tmavě oblečeného muže v polích. Pak na Facebooku zahlédla informaci o pátrací akci a došlo jí, že viděla pohřešovaného.

„Pár náhod, které do sebe zapadly,“ říká František Odstrčil. Právě tohoto devětadvacetiletého profesionálního vojáka kontaktoval manžel Michaely Najmanové s tím, že manželka starého muže zahlédla. Navrhl mu, zda se s ním nechce vydat důchodce hledat, když mají stopu, která by mohla vést k jeho nalezení.

„Proto jsme se na ta místa, kde ho zahlédla kamarádova manželka, vydali sami. Také jsme zatelefonovali na policii a svůj poznatek o tom, kde byl muž spatřen, jí sdělili,“ říká Odstrčil.

Hledali v kruzích, kousek po kousku

Zhruba kolem 21. hodiny se vypravili do polí, kde seniora Najmanová kolem 16. hodiny spatřila. Volali na něj a svítili baterkou. Něco přes hodinu procházeli večerní krajinou, bylo kolem tří stupňů Celsia. „Ozval se nějaký zvuk, tak jsme šli blíž, protože jsme si s Michalem mysleli, že asi někdo také starého pána hledá. Protože na ně ale žádná pátrací skupina neblikla baterkou, společně dál propátrávali místo. Přibližně po půl hodině ho našli.

„Ležel na zemi, ale nemohl vstát. Protože si stěžoval na bolest nohou, tak jsme s ním nechtěli hýbat. Zpočátku byl dezorientovaný, ale pak nám řekl své jméno,“ řekl Odstrčil.

Muži ihned kontaktovali policii. „Kolem 22:30 hodin se na linku 158 ozval muž, který nám sdělil, že četl o pátrací akci a protože chtěl v rámci svých možností pomoci a pohřešovaného našel mezi Hlinskem a Chlumem,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Zachránci dali pod prochladlého seniora deku a jeden z nich ještě doběhl do autolékárničky pro termofólii, kterou ho přikryli a čekali na policii a záchranku.

Muž mohl ujít kolem čtyř kilometrů. Pátrací dvojice o něco méně. Hledali ale v kruzích, kousek po kousku, protože nebyla dobrá viditelnost. Naštěstí se prochladlého muže podařilo najít včas.

„Myslím si, že pomáhat by měla být samozřejmost. Když jsme ty informace od kamarádky měli, tak jsme si řekli, že to zkusíme sami a jsme rádi, že to vyšlo. Tím, že jsem u armády, tak mi to přišlo jako samozřejmost,“ uzavřel Odstrčil.