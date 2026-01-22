Řidič kličkoval po silnici, za volantem si dával pivo. Skoro nepiju, tvrdil pak hlídce

  15:46,  aktualizováno  15:46
Pardubická policie v pondělí večer zastavila řidiče dodávky, který předtím nebezpečně kličkoval na silnici. Nadýchal přes dvě promile a přiznal se, že pil přímo za volantem.

Na řidiče dodávky s přívěsem policii upozornila řidička s tím, že dodávka směřující od Nasavrk na Pardubice před ní kličkuje a ohrožuje protijedoucí vozy.

„Hlídka proto vyrazila na místo, kde po pár minutách řidiče dodávky zastavila,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Na dotaz, zda pil nějaký alkohol, uvedl třicetiletý řidič, že ne. Následně se ale přiznal, že přímo během jízdy vypil několik piv.

Lidé upozornili policii na kličkující auto, jeho řidič prokládal pivo vodkou

„Opilý se necítil a svou nejistou jízdu přisuzoval nepozornosti při řízení,“ řekla Kopecká.

„Já alkohol skoro vůbec nepiju“, řekl řidič poté, co nadýchal 2,10 promile. „Policisté mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. A jelikož se jednalo o cizince, putoval přímo do cely, kde bude čekat na soud,“ dodala Kopecká.

Autor: