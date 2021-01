Začíná stavba hráze za půl miliardy, zabrání povodním u Novohradky

Povodí Labe vybralo společnost, která za 460 milionů korun s DPH vybuduje do roku 2024 protipovodňový poldr Kutřín na Chrudimsku.



Hráz, která přehradí Krounku, bude dlouhá 136 metrů, vysoká 17,5 metru a měla by být schopna během povodní zadržet více než 3,5 milionu kubíků vody.

Ty by se rozlily na území 68 hektarů, což představuje přibližně sto fotbalových hřišť nebo plochu odpovídající sedmnácti Václavákům.

„Dne 11. ledna byla podepsána smlouva o dílo s generálním zhotovitelem stavby, kterým je společnost OHL ŽS. Předání staveniště generálnímu zhotoviteli předpokládáme do konce ledna 2021,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Délka výstavby je podle smlouvy 45 měsíců od podpisu smlouvy.

Pro obyvatele žijící na Novohradce je to skvělá zpráva, na kterou čekali roky. Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách v roce 1997.

Suchá retenční nádrž na Krounce má ochránit oblast v povodí řeky Novohradky, do níž se Krounka vlévá. Při povodních by poldr zadržel přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy v Novohradce odezní.

Lozice: Jen loni přišla povodeň třikrát

„Mělo by nám to významně pomoci. Netrpělivě na to čekáme, jenom loni nás to tu vyplavilo třikrát. Potýká se s tím u nás asi patnáct domů, hodně nás to trápí,“ řekl starosta Lozic Jaroslav Novotný.

Je si jistý, že poldr by takovým povodním zabránil. Novotný dodal, že kvůli protipovodňové ochraně vesnice plánuje Povodí Labe vybudovat podél břehů ještě hráze. „Ty ale nebudou muset být díky poldru tak vysoké,“ řekl Novotný.

Zatímco obce podél Novohradky se na stavbu těší, lidé v okolí budoucího poldru jejich nadšení nesdílejí. Proti stavbě se postavilo občanské sdružení Kutřín 42. Číslo v názvu sdružení odpovídá v době jeho založení počtu obyvatel této osady spadající pod obec Perálec.

Lidem se nelíbil zásah do údolí, stavba vysoké hráze je podle nich zbytečná. Bojí se i následků rozlivu vody na desítky hektarů půdy v okolí.

Povodí Labe kvůli akci vykoupilo čtyři rekreační objekty i chatový dětský tábor. Součástí výstavby poldru bude i komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dva kilometry.

Povodí Labe zahájilo přípravné práce už v roce 2019. „Tyto práce spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně podél přístupové komunikace, další kácení probíhá v současné době v prostoru budoucí hráze,“ uvedla Bendová.

Stavba se bude odehrávat mimo veřejné komunikace, a tak si nevyžádá velká omezení v dopravě. „K úplnému uzavření komunikace číslo 358 by mělo dojít pouze v době rekonstrukce stávajícího přemostění Krounky u obce Kutřín.

Podle platného harmonogramu zhotovitele by rekonstrukce přemostění měla probíhat v úplném závěru stavby, tedy k uzávěře dojde až v roce 2024,“ dodala mluvčí.

Příprava stavby poldru začala v roce 2010, ale pro neřešitelné majetkoprávní problémy byla v roce 2012 pozastavena.

Teprve v roce 2014 po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které vymezují stavbu suché retenční nádrže jako stavbu veřejně prospěšnou, ji vedení státního podniku Povodí Labe znovu zařadilo do svého stavebního programu. Stavební povolení ale státní firma získala až v roce 2018.