Na Chrudimsku se ztratil retardovaný muž, mentálně je na úrovni osmiletého dítěte

  10:38,  aktualizováno  10:38
Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrají policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku a od té doby o něm nikdo nic neví. Podle zveřejněných informací je pohřešovaný muž mentálně na úrovni osmiletého dítěte. Policie žádá o pomoc veřejnost.
STRUŽINSKÝ MAREK pohřešovaný muž
STRUŽINSKÝ MAREK pohřešovaný muž | foto: Policie ČR

Hledaný muž u sebe nemá mobilní telefon. Vhledem k jeho zdravotnímu stavu se může snadno ztratit nebo dostat do nebezpečné situace.

„Pohřešovaný muž je přibližně 175 centimetrů vysoký, štíhlé postavy, má velmi krátké vlasy a bradku. Na sobě by mohl mít žlutou bundu, případně šedou mikinu s kapucí, šedé tepláky a bílé tenisky,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Policie žádá o pomoc veřejnost. Každá informace, která by pomohla s jeho nalezením je důležitá. „Pokud jste muže viděli, případně máte jakékoli poznatky, které by mohly vést k jeho nalezení, okamžitě kontaktujte linku 158,“ dodal Dub.

