Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Pardubic. Nepřišel domů a nemá mobil

  12:00,  aktualizováno  12:00
Policisté v Pardubickém kraji pátrají po dvanáctiletém Davidu Liškovi. V sobotu odpoledne odešel z domu a nevrátil se. Mobil u sebe nemá. S rozpoznáním chlapce by mohla pomoci výrazná piha vlevo od nosu.
Pohřešovaný dvanáctiletý David Liška z Pardubic
Zvětšit fotografii

Pohřešovaný dvanáctiletý David Liška z Pardubic | foto: Policie ČR/koláž iDNES.cz

Rodina chlapce pohřešuje od sobotního večera. „Mladík odešel v sobotu 4. října v odpoledních hodinách z domu v Pardubicích a doposud o sobě nedal rodině vědět,“ sdělila krajská policejní mluvčí Dita Holečková.

Chlapec je asi 170 cm vysoký, po stranách a v zadní části hlavy má nakrátko střežené hnědé vlasy, na vrchu hlavy má vlasy delší. Vlevo od nosu má výraznou pihu.

„Při odchodu měl mít na sobě tmavošedou mikinu, tmavě modré rifle a bílé boty s šedou podrážkou. Mobilní telefon u sebe nemá,“ doplnila mluvčí.

Policisté žádají všechny, kdo chlapce viděli, nebo vědí, kde se by se mohl pohybovat, aby kontaktovali linku 158.

Autor:
Vstoupit do diskuse