Podle dosud zjištěných informací nelze vyloučit, že se obě dívky ve věku 13 a 14 let mohly během dne pohybovat i v Hradci Králové.
Starší z dívek, čtrnáctiletá Sofie Pokorná, vysoká zhruba 160 cm, by na sobě měla mít modré džíny a černou mikinu.
Třináctiletá Adéla Jansová měří přibližně 155 až 160 cm a měla by mít na sobě černou bundu, tenisky Nike a v nose piercing.
Policie žádá o pomoc veřejnost. „Pokud byste je někde viděli nebo měli jakékoliv informace, které by mohly přispět k jejich vypátrání, volejte linku 158,“ uvedla na svých sociálních sítích.