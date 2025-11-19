Dívky z Pardubicka nepřišly na vyučování ani se nevrátily domů, hledá je policie

  9:34
Pardubičtí policisté vyhlásili pátrání po dvou nezletilých dívkách, které odešly v úterý okolo třinácté hodiny ze základní školy v Býšti na Pardubicku. Na odpolední vyučování se už ale Sofie Pokorná a Adéla Jansová nevrátily a doposud nepřišly ani domů. Rodina ani policie nemá o dívkách žádné zprávy a prosí veřejnost o pomoc.
Policie pátrá po dvou dívkách. Odešly ze školy, ale na odpolední vyučování už...
Další 3 fotografie v galerii

Policie pátrá po dvou dívkách. Odešly ze školy, ale na odpolední vyučování už se nevrátily. (19. listopadu 2025) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Podle dosud zjištěných informací nelze vyloučit, že se obě dívky ve věku 13 a 14 let mohly během dne pohybovat i v Hradci Králové.

Starší z dívek, čtrnáctiletá Sofie Pokorná, vysoká zhruba 160 cm, by na sobě měla mít modré džíny a černou mikinu.

Třináctiletá Adéla Jansová měří přibližně 155 až 160 cm a měla by mít na sobě černou bundu, tenisky Nike a v nose piercing.

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Policie žádá o pomoc veřejnost. „Pokud byste je někde viděli nebo měli jakékoliv informace, které by mohly přispět k jejich vypátrání, volejte linku 158,“ uvedla na svých sociálních sítích.

Autor:
Vstoupit do diskuse