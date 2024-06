Spadlo ti to, Máchale. Divadlo uvede na Kuňce pohádku S čerty nejsou žerty

Jak vybrat divadelní kus do plenéru Kunětické hory, aby zaujal co nejvíce diváků?

Měl by být nejlépe dost známý, aby jeho název minimálně vzbudil zvědavost návštěvníků, dostatečně prověřený, aby naladil diváka risknout zakoupení vstupenek do venkovního prostoru, a pak jen čekat, jestli bude přát počasí. Vybrat titul, který bude dvě tři sezony vyprodávat jeviště pod Kunětickou horou, zkrátka není snadné.

Jestli se výběr povedl, zhodnotí první diváci v sobotu, kdy Východočeské divadlo jako první divadelní soubor uvede pohádku S čerty nejsou žerty. Minimálně sázka na titul vyšla. Když se v únoru začaly prodávat vstupenky na Dorotu Máchalovou, pekelného knížete, Janka, čerta v hodnosti vraníka, trvalo dva týdny a takřka všechny plastové židle našly majitele.

„Je to jako když přeprodáváte obilí, které se ještě neurodilo, a nevíte, jestli vám ho nesežerou myši. S tímto vědomím jsme, myslím, udělali všechno pro to, abychom dostáli závazku. Když už jsme vybrali takhle známý titul, je o to více nebezpečné diváky nezklamat,“ řekla dramaturgyně Jana Uherová.

Na jedno představení může přijít 630 lidí. Z deseti nabízených představení v červnu a počátkem července zbývají poslední vstupenky.

Režie se ujal kmenový režisér divadla Petr Novotný. Do hlavní role Petra Máchala obsadil Štěpána Pospíšila, pekelným knížetem, kterého nezapomenutelně ztvárnil ve filmu Karel Heřmánek, je Ladislav Špiner. Dorotu Máchalovou, kterou je třeba přinést do pekla, hraje Petra Janečková. Čerta Janka, který se o to bude snažit, nováček v souboru Jiří Hába. Divadlo dlouho hledalo, kdo převede roli Ondřeje Vetchého na divadelní jeviště, až na castingu vybralo tohoto herce, který přichází z opavského divadla.

Roli správce budou hrát dva Pepové

Komu svěřit roli úlisného správce s výrazným mateřským znaménkem, v níž se tak vyřádil Viktor Preiss? Tady nastal divadlu adrenalin. Režisér původně počítal s Josefem Pejchalem. Ten však onemocněl, a tak do pohádky „naskočil“ ten, který Pejchalovu postavu hraje v představení Kdo je tady ředitel – Josef Láska. Tito herci se budou alternovat. Roli rozmařilé Angelíny hraje Veronika Malá, její mladší sestru Adélku Karolína Šafránková.

Paradoxem přitom je, že režisér Novotný tuto pohádku neznal.

„Byl jsem veliký kamarád Mirka Dlouhého (představitel Petra Máchala ve filmu, pozn. red.), řadu dalších herců adoruju včetně Viktora Preisse. Především díky hereckým výkonům mě ten film nadchnul. Pustil jsem si ho přibližně dvanáctkrát za sebou,“ řekl Novotný, který film přepsal do divadelní adaptace. Pracoval na ní s Martinou Mejzlíkovou, která ostatně s tímto divadelním tipem za Novotným přišla.

„Nepamatuji si situaci, kdy bych čelil tolika názorům, nápadům, žádostem, prosbám hereckého souboru, co a jak si chtějí říct. Není nic hezčího, než když herci spolupracují takhle živě,“ řekl Novotný.

Diváky bere jako jakési kontrolory, kteří čekají na své oblíbené hlášky typu Je to rebel! Degraduju tě na králíka! Zároveň přišli herci se svými vlastními hláškami.

Původní televizní pohádka měla premiéru v roce 1984, režíroval ji Hynek Bočan podle scénáře Jiřího Justa. Pohádku se zatím žádné jiné divadlo nazkoušet nepokusilo.

„Jeden amatérský soubor uvádí S čerty nejsou vůbec žádné žerty, ale jinak se toho žádné profesionální divadlo nechopilo. Přišlo mi to zajímavé, dívala jsem se proto na záznamy Divadelního ústavu a je to skutečně pravda,“ řekla Uherová.

Obsah pohádky je známý. Pojednává o mladém mlynáři Petrovi, kterého chamtivá macecha připraví o mlýn i celý majetek po rodičích. Petr se proto vydá hledat štěstí do světa, místo toho však skončí ve vězení a musí narukovat na vojnu. V nejhorším mu pak pomocnou ruku nabídne peklo a Petr společně s mladým čertem Jankem začne bojovat proti nepravostem světa.