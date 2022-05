Žena doma doplňovala biolihem hořící krb, popálila sebe i rodinu

K požáru došlo přibližně ve tři čtvrtě na devět večer poté, co žena chtěla doplnit biolíh do volně stojícího dekorativního biokrbu. Při tom se pravděpodobně vznítily páry. Jak se to mohlo stát, zjišťoval vyšetřovatel hasičů.

„Zjistil, že dekorativní krb byl doplňován ve chvíli, kdy byl ještě v provozu, což se zkrátka nesmí. Podle vyšetřovatele není doporučeno krb doplňovat ani ve chvíli, kdy je ještě jeho povrch horký,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Popálenou ženu záchranáři ošetřili na místě a následně ji sanitka převezla do nemocnice. Vrtulník přepravil do nemocnice popáleného muže a dítě.

Oheň propálil také gauč, deku a několik polštářků, celková škoda byla vyčíslena zhruba na sedm tisíc korun.

„Zásah byl ukončen kolem jedenácté, pomáhali jsme s ošetřováním popálených osob, ale také s jejich transportem do vrtulníku,“ uvedla Horáková.