Města jsou kvůli velké vodě v pozoru. Vypouštějí se přehrady, padla i bobří hráz

Už ve středu o povodňové situaci jednal hejtman Martin Netolický se zástupci Povodí Labe a Českého hydrometeorologického ústavu. „Na území kraje máme několik oblastí, které jsou velmi často zasažené povodňovými vlnami. Jedná se například o okolí Novohradky, Divoké Orlice, Chrudimky, samozřejmě Labe, ale také menších toků jako je Podolský potok, který před čtyřmi lety napáchal škody například v Heřmanově Městci,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že i v tomto případě lze očekávat dosažení druhého a třetího stupně povodňové aktivity na některých tocích.

I proto Povodí Labe už včera začalo vypouštět vodu z přehrad, aby v ní bylo dostatek prostoru pro případnou povodňovou vlnu. Většina stanic vykazovala podnormální vodnost. Ještě ve středu hlásné profily na Doubravě v Pařížově, Chrudimce v Přemilově a Novohradce v Úhřeticích hlásily sucho. Třeba Doubravou protékalo jen 124 litrů vody za sekundu.

Během noci byl zvýšen odtok ze všech přehrad v Pardubickém kraji. Zdaleka nejvíc vody vodohospodáři začali vypouštět z Pastvinské přehrady na Orlickoústecku, kde byl průtok během včerejšího dne zvýšen ze zhruba dvou na třináct kubíků za sekundu. Více vody začalo zhruba v sedm hodin večer odtékat také ze Seče ze tří na téměř deset kubíků vody za sekundu. Vypouštění sečské přehrady začalo už minulý týden, kdy měla být hladina vody snížena o asi pět metrů kvůli nezbytné opravě betonového opevnění skalní stěny skaliska pod zříceninou hradu Vildštejn nad tunelem.

Poldry by měly pomoct

Odpouští se také voda z Hamrů nebo rybníku Hvězda, který je největší vodní plochou na Svitavsku. Po katastrofální povodni v roce 1997, kterou hráz rybníka jen s obtížemi vydržela, Povodí Labe mezi lety 2000 až 2022 provedlo výstavbu rozsáhlých protipovodňových opatření za více než půl miliardy korun. Tehdy postižené obce Třebovice, Rybník, Česká Třebová chrání nové poldry, zvýšena je retenční kapacita Hvězdy a před dvěma lety bylo dokončeno zkapacitnění koryta Třebovky, aby pobralo padesátiletou vodu.

Na velkou vodu se připravují i obce a města. „Zbourali jsme jednu bobří hráz u čistírny odpadních vod na Vendolském potoce. K odstranění došlo z preventivních důvodů, aby nedošlo k rozlití vody mimo koryto. Máme připravené pytle s pískem a zajištěnou stálou službu pro případný výjezd. Rád bych požádal majitele přilehlých nemovitostí, aby odstranili nebo zabezpečili materiál, který by mohl komplikovat odtok vody, pokud by byl splaven do koryta, a tím ohrozit okolí. Vodárenská společnost udělala kontrolu krizových míst,“ řekl David Šimek, starosta Svitav, které před povodněmi chrání pět poldrů.

„Na poldru v Lačnově jsme letos opravovali šoupě, které prosakovalo vodu. Poldry jsou prázdné a připravené na případnou velkou vodu. V posledních letech bylo regulované i koryto řeky Svitavy. Chybí nám jen jeden klíčový poldr za městem, z jehož absence máme obavu. Při větších přívalových deštích jsme kvůli tomu už několikrát řešili vyplavené sklepy. Uvidíme, třeba větším problémům napomůže zemní val nového obchvatu,“ dodal Šimek.

Situaci na řekách sledují i v Ústí nad Orlicí. „Zodpovědní pracovníci jsou v kontaktu nejen se správci toků, ale také s tajemníkem Bezpečnostní rady Pardubického kraje a vedoucím odboru krizového řízení. Odbor krizového řízení městského úřadu aktivoval velitele jednotek SDH, které jsou zřizovány městem a ve spolupráci s nimi byly zahájeny nezbytné úkony za účelem řešení krizových situací a minimalizace případných škod,“ uvedlo vedení město na webu. Na dnešní dopoledne starosta města svolal poradu krizového štábu.

Preventivní opatření přijalo i město Pardubice. Například pracovníci Služeb města Pardubic jsou připraveni na případnou instalaci mobilního protipovodňového hrazení podél Chrudimky v Bubeníkových sadech. Ke stavbě hráze dojde, pokud na Chrudimce dojde k překročení III. stupně povodňové aktivity v profilu v Nemošicích a při očekávání padesátileté vody.

„Oblast kolem Automatických mlýnů bude v případě potřeby chráněna dvoukomorovými protipovodňovými pytli s pískem. Za účelem zvýšení rychlosti reakce již pracovníci města přemístili 250 pytlů z krizového skladu přímo do areálu Služeb města Pardubic a zároveň prověřili dostatečnou zásobu písku pro případ nouze,“ informovala kancelář primátora.