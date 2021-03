Umělec neměl kde vystavovat, tak fotky z cest vylepil na plakátovací plochy

Projekt poličského rodáka a absolventa brněnské Fakulty výtvarných umění vznikl v době pandemie a uzavřených hranic jakožto neotřelá forma prezentace fotografií přibližujících cestovatelské zážitky zpoza Atlantiku.

„Baví mě zachycovat a vyprávět mikropříběhy spjaté s putováním. Kvůli zavřeným galeriím a nemožnosti cestovat jsem začal přemýšlet o jiném způsobu představení svých děl ve veřejném prostoru,“ přiblížil kladně přijímanou proměnu dvaceti veřejných vývěsních ploch ve svitavských ulicích Štěpán Jílek.



Na streetartovém projektu spolupracuje s občanskou iniciativou Svitavy 2040.

Minulý týden se tak mezi reklamou a vyšisovanými pozvánkami objevilo dvacet fotografií zachycujících například úchvatné záběry z Aljašky, portrétní fotografie starousedlíků nebo třeba i poměrně výstřední okamžiky zoufalého farmáře v Kanadě, který se neobvyklým způsobem vyrovnal se zničenou úrodou třešní, které napadla plíseň.

Právě u něj se Štěpán Jílek seznámil s lidmi, díky kterým nakonec během jednoho roku procestoval prakticky celý západ severoamerického kontinentu. Z Kanady do Mexika s „malou“ odbočkou na Aljašku.

„Bylo to nakonec úplně jinak, než jsem si plánoval. Začalo to všechno ve Vancouveru, kam jsem měl na rok dohodnutá pracovní víza. Dělal jsem výškové práce na mrakodrapech, abych se mohl zajet podívat na měsíc na Yukon a možná na Aljašku, když se mně nerozsype auto. To jsem ještě neušil, že se seznámím s lidmi, se kterými pojedu do Kalifornie,“ říká Jílek.

„Pak už to nešlo zastavit a v Kalifornii jsem si řekl, že bych se mohl zajet podívat do Utahu, a pak z toho nakonec bylo až Mexiko,“ popisuje cestovatel putování, z něhož vznikla venkovní výstava. Vybrat z roční cesty dvacet snímků nebylo vůbec jednoduché.

„Nafotil jsem tisíc fotek, strávil jsem pak tři dny výběrem dvaceti. Nakonec si myslím, že se to povedlo a všechny zachycují nějaký důležitý moment z pouti po Americe,“ dodává Jílek.

Ani jeden ze snímků z roční cesty z Kanady do Mexika nazvané Záblesk nad Amerikou se proto na plakátovacích plochách neopakuje. Na každé fotografii vylepené v rámci dvaceti výlepových ploch ve městě je umístěn QR kód, při jehož načtení do mobilního telefonu se zájemci otevře jak mapa autorova putování po severoamerickém kontinentu, tak i místo, kde daná fotografie vznikla.

„Každý si tak může naplánovat poutní cestu nejen po Svitavách, ale vlastně i po Americe. Na každé ploše je fotografie s příběhem jiná,“ říká k projektu, který má diváka vytrhnout z každodenního stereotypu a v neutěšené době mu umožnit alespoň symbolicky cestovat.

Čtyřicetiletý Štěpán Jílek se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na fotografie z cest a poutí, dokument i díla spjatá s přírodou i s rodným krajem – Vysočinou. Pracuje jako designér na volné noze.