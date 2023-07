Lidé v Semíně uvidí, jak se vařilo pivo v 17. století

Majitelé bývalého pivovaru už v roce 2021 zpřístupnili a otevřeli expozici sladovnictví, která je v původních prostorách s unikátním hvozdovým valachem a náduvníkem. Letos k tomu přibude muzejní expozice varny.

Lidé tam uvidí předindustriální varnu, tedy kotel na dřevo, kádě a další věci potřebné k výrobě piva.

„Celá vybudovaná expozice demonstruje výrobu sladu a vaření piva v takzvaném předindustriálním období, tj. od období středověku do počátku průmyslové revoluce. Tehdejší pivovar byl vybudován v roce 1691 přístavbou k zámečku a pivo se tu vařilo 235 let,“ řekl jednatel společnosti Zámecký pivovar Semín Jan Kvasnička.

Tři roky trvalo, než bývalý zámecký pivovar dal spolu se svým společníkem Leošem Kvapilem do přijatelného stavu.

„Tato expozice je unikátní a jediná v republice. Je to dané tím, že je tady zachován hvozdový valach, který se používal od středověku do průmyslové revoluce. Sloužil k sušení sladu. V Česku jich není více než pět,“ řekl Kvapil. Valach připomíná střechu, na niž se slad rozprostřel a sušil. Pochází z první poloviny 19. století. Je 9 metrů dlouhý, 2,5 metru široký a výhřevná plocha je 24 metrů čtverečních.

„Slad se na valachu sušil až dva dny, rozprostřel se po lísce a za pomoci dřevěných prkének, takzvaných limp, se otáčel, aby se nepřipálil,“ popsal Kvapil. Unikátní náduvník, v němž pracovníci pivovaru slad namáčeli, byl postaven v roce 1691 a sloužil k namáčení sladu.

Expozice se otevře na začátku prázdnin

Kdo se bude chtít v expozici poučit od skutečného odborníka, dětenický sládek mu z obrazovky popíše, jak se pivo vaří a jakým procesem projde, než skončí ve sklepech. Ostatně ležácké sudy nebo pivní jehly se zátkovačkami jsou mezi exponáty, které si mohou návštěvníci prohlédnout. Na muzejní expozici historické varny se zájemci podívají v přístupové chodbě do historických sklepů. Původní prostor varny, ve kterém se na rozdíl od sladovny nedochovalo žádné původní zařízení, bude po dohodě s památkáři využit pro vybudování recepce budoucího hotelu.

Návštěvníci mohou do semínského pivovaru zavítat od července, a to každý čtvrtek, pátek a sobotu po dobu léta. Uvidí v jednom okruhu nejen expozici sladovnictví a pivovarnictví, ale také výstavu věnovanou rodákovi z tohoto domu – architektu Josefu Gočárovi.

„Poté, co se krajská galerie přejmenovala na Gočárovu a přestěhovala do Automatických mlýnů, je pro náš kraj velmi zajímavý i projekt expozice architekta Josefa Gočára a jeho žáků v půdním prostoru zámečku, kde rodina bydlela, než se přestěhovala do Lázní Bohdanče. Na přípravě už majitelé s odborníky začali pracovat,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Ve sklepě by v budoucnu měl být umístěn provoz moderního minipivovaru. Majitelé zde chtějí začít vařit pivo do tří let.

V postupně opravovaném areálu semínského pivovaru bude také expozice Semínských přesypů, které jsou Evropskou přírodní památkou Natura 2000 a k vidění jsou hned vedle zámečku. Písečný přesyp bude mít svou expozici. Na procházce k němu budou informační tabule o tomto přírodním úkazu, který se nachází hned v sousedství pivovaru.

Příští rok se však majitelé musejí pustit do opravy střechy, která to nutně potřebuje. Kraj pomáhá s památkovými opravami od roku 2019 a také s budováním historických expozic pro veřejnost. V posledních pěti letech přispěl na tyto aktivity částkou přes 900 tisíc korun.