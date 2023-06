Parkování u oblíbených písníků končí, krajnice lemují žluté čáry z obou stran

Ten případ obletěl sociální sítě. Kvůli špatně zaparkovanému autu u písníku Oplatil se už dál nemohl dostat projíždějící kombajn. Jen pár minut poté, co řidič přeparkoval a podařilo se pro kombajn uvolnit cestu, tudy projížděla houkající sanita.

Nešlo o život, ale příště by mohlo. Letos už tudy veškerá doprava pravděpodobně projede pohodlně. Auta tu ani z jednoho směru parkovat nesmí. Zákaz zastavení zde byl vždycky, žlutými čarami úředníci ještě víc původní značku zdůraznili.

„Řidiči se chovali tak, že nebyla jiná možnost“

„Kdyby lidé na silnicích přemýšleli a chovali se podle pravidel, k těmto drastickým opatřením bychom nepřistoupili. Když ale řidiči zaparkují po obou stranách a nekoukají do zpětných zrcátek, ohrožují sami sebe, ale i cyklisty,“ řekl vedoucí odboru dopravy Jiří Zubák.

Uzavřít parkování žlutými čarami z obou stran si přejí hasiči, policie, záchranná služba a také Správa a údržba silnic.

Na rozhodnutí však nyní zřejmě doplatí obec Dolany. Bojí se, že se z vesnice stane odstavné parkoviště.

„Stávající situace, tedy vytvoření vodorovné stálé dopravní značky Zákaz zastavení po obou stranách silnice č. 333 od nadjezdu u Hrádku až po křižovatku se silnicí č. 3239, pro nás znamená téměř jistotu, že problém s parkováním vozidel na krajnicích se z této lokalizace přesune o křižovatku dál, tedy směrem na obec Dolany,“ řekla starostka Dolan Renáta Švadlenková.

Jak upozornila, silnice na Dolany je přitom mnohem užší, než je ta, která vede kolem písníku u Hrádku.

Už v loňském roce si v létě řidiči z obce a jejího nejbližšího okolí parkoviště udělali. Stáli nejen na veřejných parkovištích, ale také na chodnících, loukách, poli, v lese, v zákazu vjezdu, což ovlivnilo i práci zemědělců během léta. V tuto dobu zde projíždí hodně zemědělských strojů, nehledě na to, že nejen kombajny jsou poměrně rozměrné. Loni pomáhala obci bohdanečská městská policie, letos se vesnice bude muset spolehnout jen na pomoc státní policie.

Žluté čáry se mohou protáhnout až do Dolan

Kvůli obavám z neprůjezdnosti už obec podala podnět ke změně dopravního značení na Magistrát města Pardubic a požaduje, aby stejné značení bylo vytvořeno až po první rodinný dům v Dolanech.

Šéf pardubického odboru dopravy je však přesvědčen, že řidiči, kteří nechali svoje auto na nyní „zažlucené“ silnici, nově auto až v Dolanech nezaparkují.

„Tito řidiči nebudou zajíždět dva kilometry. Je to psychologické, lidé chtějí být rychle u vody,“ řekl Jiří Zubák. Pokud by se však doprava skutečně přelila do Dolan, jak se vesnice obává, není podle Zubáka problém žluté vodorovné značení prodloužit až k vesnici.

Nyní však odbor dopravy vyčká, jak se zachovají řidiči, kteří byli zvyklí parkovat na silnici v sousedství občerstvení U Komára.

„Nechceme, aby nebyl omezovaný nikdo jiný v docházkových pásmech,“ říká Zubák a jako příklad dává systém parkování v Pardubicích, kdy je centrum města zpoplatněno a lidé vyhledávají docházkovou vzdálenost v místech, kde se neplatí. „Za 500 metrů se dostanou v klidu do centra města,“ řekl Zubák.

Odbor dopravy teď bude sledovat, jak na zákaz zareagují řidiči.