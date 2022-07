Parkování u písníku Hrádek na Pardubicku zavání průšvihem a pokutami

Auta na této silnici nesmí parkovat, je zde zákaz zastavení, ten ale řidiči nedodržují.

Bývá to tradiční obrázek u písníku Hrádek na Pardubicku. Užší silnice je z obou stran obležená auty. Ta tam ale nemají co dělat, neboť na silnici je z obou směrů značka zákazu zastavení. Avšak lidé už se často vidí v nedaleké vodě, kterou mají ze silnice na dohled, a tak auto zaparkují tak, aby to měli za letním osvěžením jen kousek.

„Problém s parkováním u písníku Hrádek, kdy k nám volají řidiči, že silnicí nemohou bezpečně projet, vyvstává pokaždé, když rtuť teploměru atakuje třicet stupňů Celsia. Nejhůř bývá po obědě o víkendech,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

Minulou neděli však byla situace extrémní. Silnici nižší třídy potřebovaly využít kombajny k tomu, aby se dostaly v době žní z jednoho pole na druhé. Upozorňující doprovodné vozidlo, které tři kombajny doprovázelo, navedlo první zemědělský stroj za zatáčku, ale až tam bylo zřejmé, že projetí brání zaparkovaná dodávka.

„Přestupku se samozřejmě dopustili všichni řidiči, kteří zde parkovali podél silnice, avšak dodávka zasahovala do vozovky natolik, že technika opravdu nemohla projet,“ řekla Maturová.

Ve chvíli, kdy uvízlý kombajn blokoval dopravu, byl řidič dodávky nedosažitelný. Přivolaná hlídka i jeho známý se ho snažili sehnat marně. Údajně si půjčil šlapadlo a telefon nechal na břehu. O tom, jaký rozruch způsobil, neměl ani tušení.

Mezitím už policisté začali řešit odtah jeho dodávky, ale příjezd odtahovky na úzkou silnici by byl mezi stojícími auty komplikovaný. Teprve po hodině a půl řidič dodávky přeparkoval a kombajn mohl pokračovat v cestě.

Jen pár minut poté projížděla místem záchranka. Houkala, mířila za starším mužem, který po pádu utrpěl středně těžké zranění nohy. Štěstí bylo, že tudy jela pár minut po uvolnění vozovky kombajnu a měla už cestu volnou.

Písník letos zřejmě využívá více Pardubáků. Část z nich se sem přemísťuje poté, co se pardubické koupaliště Cihelna opravuje a lidé hledají jiný zdroj osvěžení. Stálí návštěvníci už vědí, že když začne vyvolávání policistů, aby si řidiči šli svá auta okamžitě přeparkovat ze zákazu zastavení, musí je poslechnout, a tak rychle v mnohdy mokrých plavkách klopýtají převézt své auto na vyhrazené parkoviště.

Tam se sice platí za celodenní parkování pouhých 30 korun, přesto se najde mnoho těch, kteří kvůli tomuto pakateli riskují mnohonásobně větší postih ve správním řízení.

V Mělicích žluté čáry pomohly

Policisté totiž již nenechávají „parkovačku“ za stěračem, ale hříšníkovi přijde doporučený dopis – předvolání ke správnímu řízení. „Není neobvyklé, že do správního řízení jde najednou několik desítek řidičů,“ řekla Maturová. Tam za špatné parkování hrozí sankce 1500–2500 korun.

Dopravní značky Zákaz zastavení v obou směrech by se mohly zdát dostačující, avšak pokutovaní řidiči často poukazují na to, že zákaz zaznamenali ve svém směru jízdy, na místě se otočili a o totožné dopravní značce z druhé strany nevěděli.

Policisté již v minulosti žádali pardubický odbor dopravy za zvážení, zda by v místě nepomohlo dopravní značení V12c – zákaz zastavení, tzv. žlutá čára souvislá, které by řidiče na zákaz parkování upozornilo okamžitě. Letos svůj podnět k úpravě dopravního značení opět oživili.

Žluté čáry v uplynulých letech pomohly vyřešit divoké parkování u mělických a lohenických písníků na Přeloučsku. „Žluté čáry u Mělic vykázaly řidiče na parkoviště, problémy s nesprávným parkováním řešit nemusíme,“ řekla tisková mluvčí Přelouče Marcela Gryčová.