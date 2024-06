Sezona Dynama skončila ztrátou 7 milionů, Dědek začne jednat o prodeji akcií

To je ze čtyř ročníků pod miliardářem z Vrchlabí jasně nejméně. Ovšem i tak kumulovaná ztráta hokejového klubu vyskočila už celkem na zhruba 84 milionů.

„Hned jsem si vzpomněl na slova bývalého manažera Pardubic Zbyňka Kusého, že z ekonomického pohledu není pro klub nic lepšího, než prohrát doma finále v sedmém zápase,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl, který výši ztráty jako první veřejně oznámil.

Narážel na to, že v případě zisku titulu by do kabiny jistě natekly miliony korun jako bonus hráčům a minus by byl mnohem vyšší. Zatím nejhůře z tohoto pohledu dopadla sezona 2022/23, kdy ztráta dělala více než 53 milionů korun.

„Rozčiluje mne, když v internetových diskusích čtu, že nás lidé přirovnávají ke Vsetínu, který před lety zkrachoval. Tak to ale není. Nechci snižovat význam ztráty, prodělávat desítky milionů nikdo nechce, ale pro běžný chod klubu to neznamená vůbec nic. Na výplaty máme, vše funguje normálně. Peníze klubu bezúročně půjčila moje firma,“ komentoval na podzim drahou sezonu, která skončila bronzem, Dědek.

Klub společně s Petrem Dědkem stále vlastní i radnice, které patří 45,87 procent akcií Dynama. Ovšem to už dlouho nemusí platit. Už v pondělí budou mít zastupitelé na stole bod týkající se základních principů budoucího prodeje všech akcií města do rukou Petra Dědka.

„Bude to hodně složité, protože bude potřeba zrušit akcionářskou smlouvu a domluvit nové podmínky spolupráce. Ale tento návrh vedení města podporujeme, byť hokeje se jako problému stejně nezbavíme. Je to ve městě fenomén,“ uvedl zastupitel opoziční ODS Klimpl, podle kterého zatím mimo diskusi leží splacení zmíněné kumulované ztráty. „To je jiný příběh,“ dodal Klimpl.

Spor s radnicí se podařilo zažehnat

Ještě v lednu přitom Petr Dědek jasně řekl, že chce oba příběhy naopak spojit do jednoho a poměrně tvrdě po politicích vystartoval. „My jsme to řekli politikům jednoznačně – my si ztrátu zaplatíme ze svého a klub si tak převezmeme. Já rozhodně nebudu platit radnici za akcie klubu. Všechny peníze, které do toho dám, skončí v Dynamu, ne na radnici. Bude to složité,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES, ve kterém útočil hlavně na náměstka primátora Jakuba Rychteckého ze Společně pro Pardubice.

V poslední době se prý však vztahy mezi radními a miliardářem vylepšily a zdá se, že domluva je možná. „Je to lepší. Měl jsem z toho lepší pocit, jednání dávají smysl. I s náměstkem Rychteckým jsme si docela rozumně promluvili. Myslím, že se nakonec dohodneme,“ uvedl Petr Dědek.

Samozřejmě, že domluva obou stran bude drhnout na ceně akcií. A také na tom, jak se město s firmou Petra Dědka podělí o hrazení kumulované ztráty. Přitom většinový majitel opakovaně mluví o tom, že chce uplatnit doložku ve smlouvě s radnicí o vyšší moci a chce tak po městu, aby zaplatilo téměř polovinu ztráty. Radní zatím tento vzoreček odmítali.

„Hokej musíme s radnicí řešit komplexně. Bude s tím hodně práce. Akcionářská smlouva by přestala platit, musíme pak domluvit nové podmínky spolupráce. Do toho je nutné započíst i provoz nové haly, kterou chystáme. Věřím, že už na podzim se posuneme dále,“ dodal majitel hokejového Dynama.

Jednání zastupitelstva se koná v pondělí od 15 hodin na radnici a přímý přenos poběží na stránce www.pardubice.eu. Bod o hokeji má číslo 4.