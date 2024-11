Povolení mají razítka. V Pardubicích začne brzy růst nové obchodní centrum

Když olomoucká investiční skupina Redstone koupila Palác Pardubice v centru města, zdálo se logické, že odpíská plánovanou výstavbu dalšího obřího nákupního centra na místě bývalého lihovaru u vlakového nádraží.

Ovšem nakonec se nic rušit nebude. Podle zakladatele skupiny Redstone Richarda Morávka není ještě trh v Pardubicích nasycen a výstavba Galerie Pernerka podle něj logiku dává. Nabídka obchodů a zábavy v krajském městě prý ještě není uspokojena.

„Kupní síla regionu to utáhne. Na to existují statistiky, výzkumy renomovaných společností, které se tím zabývají. Pardubice jsou na chvostu z hlediska počtu retailových ploch na metr čtvereční,“ řekl Morávek.

Přesto i on se u jednoho z novinářských dotazů na nedávné tiskové konferenci zarazil. A ten se týkal multikina. Ta totiž v poslední době bojují o každého diváka a čísla jdou celosvětově dolů. Nezdá se tak příliš pravděpodobné, že se v Pardubicích může uživit třetí multikino. V Paláci Pardubice funguje Cinema City a v Grandu se za rok otevře zmodernizovaný Cinestar. „Máme podepsanou smlouvu s firmou Premiere Cinemas. Více k tomu nemám co říct,“ uvedl Morávek.

Developerská společnost Redstone momentálně dokončuje výběrová řízení na výstavbu obchodního a společenského centra. „Stavební práce bychom chtěli zahájit nejpozději v prvním pololetí příštího roku,“ doplnil Morávek, podle kterého bude Galerii Pernerka Palác Pardubice vhodně doplňovat. „Palác Pardubice bude centrum denního nákupu, kdežto Pernerka bude skutečně o větším trávení volného času,“ řekl podnikatel.

Konkrétní obsazení centra se stále vyvíjí, investor jedná s potenciálními nájemci. Potvrzený je čtyřhvězdičkový hotel mezinárodního řetězce AC Hotels. Pro rodiny s dětmi by tam měl být ninja park nebo jump aréna. Celý komplex má mít 28 500 metrů čtverečních, z toho 6 500 metrů čtverečních zaberou kanceláře. Parkovací plochy budou na střeše a v podzemí.

Skupina Redstone koupila bývalý lihovar Hobé před několika lety, v roce 2019 ho zbourala. Stavba Pernerky potrvá podle odhadů tři až tři a půl roku. „Stavební trh se stabilizoval, ceny jsou samozřejmě jinde než před covidem, ale začíná to být alespoň stabilní,“ řekl Morávek.

Nádraží s Pernerkou spojí lávka

Obchodní a společenský komplex bude stát proti vlakovému nádraží, spojit je má lávka. Vznikne na pozemcích města. „Je to trvalý zásadní urbanistický zásah do jedné z hlavních městských tříd, tak se domnívám, že by o tom mělo rozhodovat zastupitelstvo. Tým externích architektů by nám mohl říct, jestli tu lávku máme chtít a v jaké podobě,“ řekl Jakub Kutílek (Zelení) z městské komise pro pozemky.

Podle Morávka má investor na lávku všechna povolení. „Myslím, že jsme lávku projednávali dlouho, vyjadřovala se k tomu řada architektů a dělala na tom spousta renomovaných architektů. Je to vždycky o tom, jestli se líbí, nebo nelíbí. Ale ta lávka je bezpečná a myslím, že i designově povedená a přínosem pro lokalitu,“ řekl Morávek.

Skupina Redstone vlastní vedle bývalého lihovaru také pozemky po bývalém autobusovém nádraží. Chce tam stavět rezidenční domy a k tomu navazující služby, například školku. Na to dokončuje architektonickou soutěž. Další investice chystá jiný investor v bývalém pivovaru a v místě bývalé továrny Prokop plánovala ČSOB Pojišťovna postavit své sídlo.

„Širší centrum města do 15 let projde velmi výraznou proměnou a modernizací. Je to velké přestavbové území. Město na lokalitu bude zadávat územní studii, protože ji požaduje územní plán,“ řekl primátor Jan Nadrchal z ANO.