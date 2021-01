V Lanškrouně marně shánějí dětské lékaře, problém se řeší více než pět let

Před několika lety v Lanškrouně ordinovali čtyři pediatři, v posledních letech je situace dlouhodobě nepříznivá. V současné době mohou rodiče s dětmi navštěvovat pouze ordinaci lékařky Barbory Ulmanové, přibírat další malé pacienty z kapacitních důvodů ale nemůže.



„Moje vlastní praxe je již nyní zaplněná a postarat se kvalitně o dalších patnáct set dětí není reálné,“ řekla k současné situaci pediatrička Barbora Ulmanová.

Ve městě dlouhodobě fungoval lékař Jiří Míka, v jehož ordinaci pod jeho odborným dohledem vykonávali praxi lékaři a lékařky z dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. Po jeho úmrtí však vyvstala otázka, kde by se lékaři o malé pacienty dál starali. „Nedostatek dětských lékařů trápí město Lanškroun již dlouhou dobu, situace byla opravdu kritická,“ uvedl starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Naštěstí se pozůstalá rodina lékaře rozhodla situaci ještě více nezhoršovat a po dohodě s městem ordinaci v Hradební ulici nechá otevřenou. „Zachování fungující dětské ordinace po otci je přáním i snahou mne a mé sestry. Oba máme malé děti a v místě našeho bydliště je bohužel situace s dětskými praktickými lékaři podobná jako v Lanškrouně. Současné řešení je pouze dočasné, ale alespoň vytvořilo časový prostor pro hledání trvalého řešení. Bohužel trvalé řešení bude možné z legislativních důvodů realizovat až po vyřízení dědického řízení,“ informoval v prohlášení syn lékaře Jiří Míka.

Odborný dohled nad malými pacienty bude ve staronové ordinaci vykonávat lékařka Barbora Ulmanová. „Toto řešení není jistě ideální a dlouhodobé, ale v tuto chvíli zabránilo kolapsu péče o děti v Lanškrouně,“ dodala lékařka Ulmanová. Část pacientů po zesnulém lékaři si převezme další posila z dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice.

Radnice v Lanškrouně se kvůli nedostatku pediatrů obrátila i na Pardubický kraj. „Otázka nedostatku celého spektra odborných lékařů na různých místech Pardubického kraje mě nenechává klidnou a je pro mne jednou z priorit, aby praktičtí, dětští a zubní lékaři přišli tam, kde jsou potřeba a aby dostupnost zdravotních služeb byla rovnoměrná v celém kraji,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Město dlouhodobě shání nového pediatra do nově budované polikliniky, jejíž část bude hotová v půlce příštího roku. „Máme vyčleněnou rezervu v podobě ordinace dětského lékaře v budově polikliniky, která prochází kompletní rekonstrukcí. V půlce příštího roku dokončíme její zadní část, do které se část ordinací přestěhuje. Starou budovu zbouráme a postavíme novou. Celá poliklinika by měla být hotová v říjnu 2022,“ řekl starosta Vetchý.