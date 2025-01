Investice do nemocnic ano, rychlé změny ne, říká náměstek pardubického hejtmana

Velká koalice s hnutím ANO v čele Pardubického kraje vznikla na podzim loňského roku i kvůli tomu, aby snáze prosadila nutné změny v nemocnicích, které bojují s nedostatkem personálu. Jaké změny to ale budou, stále není jasné.

Náměstek hejtmana Pavel Štefka (ANO) pro zdravotnictví má za sebou tři měsíce ve funkci, v níž se v minulosti vystřídali zástupci ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS i STAN. Avizoval vznik pracovní skupiny, která navrhne, co s nemocnicemi dál.

„Žádné překotné změny ale nebudou,“ řekl Štefka, podle něhož se jiné fungování nemocnic bude zavádět spíše v souvislosti s novými investicemi, které kraj připravuje.

Na podzim jste uvedl, že si musíte utvořit názor na to, zda v kraji má být nadále pět nemocnic s akutní péčí. Už ho máte?

V tuto chvíli považuji pět nemocnic za optimální řešení. Do budoucna však každá z nich bude muset najít své místo v rámci zdravotnického systému.

Problémy s nedostatkem personálu jsou hlavně v menších nemocnicích. Restrukturalizace, o které mluvil hejtman Martin Netolický, by to měla částečně řešit. Je to tak?

Ano. Ten problém je ale celorepublikový. Všechny nemocnice, nebo většina z nich, řeší personální problém. Navíc si zaměstnance přetahují různými motivačními nabídkami. Kroky, o kterých mluvíte, by měly potřebu personálu optimalizovat. Personální situace se pravděpodobně nezlepší ani v dalších letech, navíc populace stárne, tudíž počet lidí, kteří se dostávají do vyššího věku a potřebují zdravotní péči, bude spíše narůstat. Tuto situaci je ale nutné řešit celorepublikově.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s krajem od ledna snížila počet lůžek ve vašich zařízení o 122. Co se bude dít dál?

Byl to první a zásadní krok, protože těch 122 lůžek představuje pět procent celkové kapacity naší lůžkové akutní péče. Chceme udělat další změny, které souvisí s rozvojem medicíny, protože pobyt pacientů v akutní lůžkové péči se v posledních letech zkracuje. Je to trend celosvětový, takže ať už jsou to různé typy stacionářů nebo jednodenní chirurgie, chceme se k tomuto trendu přibližovat. Moderní medicína zkracuje pobyt pacientů na akutních lůžkách.

Můžete být ale konkrétnější?

Řešení vidím v tom, že každá nemocnice se zaměří na určitou specializaci. Některé obory budou centralizovány do vybraných nemocnic, což umožní efektivnější poskytování péče.

Kdo tyto změny připraví?

Letos by měla vzniknout pracovní skupina za účasti zástupců samosprávy a samozřejmě odborníků, lékařů a zástupců managementu nemocnic. V ideálním případě by do konce roku měla navrhnout, jak dál postupovat.

Jste místostarostou Poličky, vaše zvolení do funkce náměstka pro zdravotnictví bylo překvapivé. Možná i pro vás. Není to tak?

Moje zvolení bylo výsledkem koaliční dohody. Přijal jsem to jako výzvu. Zdravotnictví je prioritou celé rady, což mi dává jistotu, že na klíčových projektech budeme pracovat společně.

V programu ANO bylo uvedeno, že chcete mít ve vedení nemocnic manažery s vysokou odborností, ne osoby nominované na základě politických preferencí. Na konci roku rada kraje ale rozhodla, že manažeři nemocnic zůstávají. Není v tom rozpor?

Manažeři mají moji důvěru a jsou podle mne erudovaní. Ne všechno, co bylo v programu, asi bylo správně pochopeno.

Pardubický kraj plánuje velké investice do nemocnic. Konečně by měla přijít na řadu přestavba Svitavské nemocnice, která by se měla dočkat moderních lůžkových oddělení. Stihnete to v tomto volebním období?

V letošním roce by se měla zpracovat projektová dokumentace, samotná realizace pak bude od roku 2026. Náklady se zatím odhadují na 1,2 miliardy, ale samozřejmě výsledná cena se může lišit. Nedokážu nyní říct, zda to stihneme v tomto volebním období. Už proto, že stavba bude poměrně komplikovaná, až se jedno oddělení dostaví, přesune se tam provoz, aby se mohlo jinde zase bourat. Bude to tedy provozně velmi náročné, a proto bych byl velmi opatrný s nějakým časovým termínem, protože se to lehce může změnit.

Počítáte i s investicí do pavilonu 27, kde byly chirurgické obory v Pardubicích?

Ano, ve využití budovy máme jasno, ještě řešíme detaily, jsou zde dvě tři varianty, jak to provést. Plánujeme také v Pardubické nemocnici vybudování menšího parkovacího domu na místě někdejšího heliportu. Místní část Pardubic na to tlačí, je tam složité parkování. Záleží na financích, kdy to bude. Samozřejmě čím dříve, tím lépe.

A v ostatních nemocnicích?

V Ústí nad Orlicí se připravuje rekonstrukce stravovacího provozu, v Litomyšli je nutné udělat nové chirurgické sály, v Chrudimi se chystá investice do radiodiagnostiky a je nutné upravit vstup do nemocnice.

V minulém období kvůli nedostatku lékařů zkolabovala interna v Chrudimi, na čas se zavřela i tamní porodnice. Nebude to pokračovat?

Doufám, že ne, byť se to stát může. Motivací lékařů je celá řada. Proto jsem všechny nemocnice navštívil, chtěl jsem s lidmi mluvit. Neříkám, že to bylo předtím špatně, ale určitě je potřeba víc komunikovat, abychom si dokázali navzájem pomoci. Příkladem je Chrudimská nemocnice, kde to nakonec dopadlo tak, že jim pardubické dětské oddělení vypomohlo. Myslím, že jsme k tomu zčásti trochu přispěli.