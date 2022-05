Parní vlaky opět vyjedou pod Králický Sněžník, dvakrát zamíří i do Polska

Zpráva potěší hlavně železniční fanoušky, kteří si mohou v kalendáři poznamenat poslední červnovou a první zářijovou sobotu, kdy se parní vlak tažený lokomotivou řady 555 s přízviskem „Němka“ vydá z Ústí nad Orlicí až do Slezské Javořiny v Dolnoslezském vojvodství, kde se nachází velké železniční muzeum.

„Na tyto cesty do Polska bychom chtěli požádat o dotaci v rámci takzvaného Fondu mikroprojektů, který je součástí programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že konkrétní časové polohy vlaku budou upřesněny, stejně jako ceník jízdného.

Mezinárodní parní vlak zahájil česko-polskou spolupráci už loni na podzim. To se přes hraniční přechod Dolní Lipku, Kladsko a město Dzierżoniów vydal do Slezské Javořiny poprvé. O parní vlak byl tehdy velký zájem zejména na polské straně.

Tradiční letní jízdy expresu s bafajícími parními lokomotivami, které Pardubický kraj pořádá do podhůří Králického Sněžníku od roku 2015, budou pokračovat i nadále.

Kromě tradiční trasy z Dolní Lipky, přes Ústí nad Orlicí až do Hanušovic vlaky dvakrát zajedou do Moravské Třebové, a to první sobotu v červenci a v srpnu. „Věříme, že se jedná o další lákadlo a důvod, proč se na cestu vydat,“ dodal hejtman.

Parní vlaky jezdí podle krajského tarifu IREDO, cestující v minulých letech zaplatili navíc jen šedesátikorunový příspěvek na obnovu historických lokomotiv a souprav.

Pardubický kraj zároveň pro cestující připravuje speciální webové stránky, na kterých naleznou všechny důležité informace o všech jízdách parního expressu. „Ty by měli být v provozu nejpozději do konce května,“ dodal Netolický.