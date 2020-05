Pardubice mění parkovné u nádraží, u Mlýnů bude levnější

Řidiči v Pardubicích musí být poslední rok velmi ostražití. Rozhodně se vyplatí sledovat značky upravující systém parkování v centru města i údaje na automatech.

Ty se totiž poměrně často mění. Od loňského jarního celkem citelného zdražení parkovného a omezení vydávání rezidenčních karet přichází v řadě už několikátá úprava sytému. Ty nejnovější začnou platit od prvního června.

Jedna z hlavních změn se týká parkoviště u nádraží, které by lidé měli používat jen na rychlé naložení či vyložení posádky automobilu při cestě na vlak.

„Zavádíme nový parkovací systém na parkovišti u nádraží, což je velmi exponované místo. Tady bude prvních 15 minut parkování zdarma, což stačí na vysazení či naložení dalšího cestujícího, případně jeho vyzvednutí u vlaku,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, který má ve městě na starost dopravu.

Do současnosti u nádraží platil systém „kiss and ride“, který by se dal přeložit jako „pusu a jedu“. Podle bývalého šéfa městské policie však lidé poměrně volný režim využívali nad rámec zamýšleného režimu.

„Je to určitě lepší systém než stávající K+R, který byl bohužel velmi často zneužíván, ale pro jeho změnu jsme museli získat výjimku z pravidel udržitelnosti projektu rekonstrukce prostoru před nádražím. Další půlhodina bude stát u nádraží 40 korun, hodina 80 korun,“ doplnil Kvaš s tím, že na většině míst ve městě jinak ceny zůstávají stejné.

Parkovné u Mlýnů bude levnější

Jedna výjimka však existuje a jistě ji přivítají lidé pracující v centru města. Radní se totiž rozhodli od prvního června snížit cenu za odstavení vozu na parkovišti u bývalých automatických mlýnů.

„Tam nejsme dlouhodobě spokojeni s tím, jak lidé parkoviště využívají,“ uvedl už v zimě Kvaš. Nyní se tam snižuje cena denního parkovného ze 60 na 40 korun.

Další změny se týkají třeba historického centra. Novela nařízení o placeném stání totiž nově zařazuje do systému zón placeného stání Zámeckou ulici, která dříve patřila vyhrazenému parkování.

Parkovné tu bude na 30 minut stát 15 korun, na první hodinu 30 a na další hodinu pak 40 korun.

„Nově bude součástí zóny placeného stání také celá Jungmannova ulice, a ne pouze její část, jako tomu bylo doposud. Na nábřeží Václava Havla (bývalá Labská ulice) v úseku od ulice Ke Stadionu po Hradeckou a také na parkovišti u hotelu Sport, bude parkovné pět korun za půl hodiny a 10 korun za každou další hodinu,“ doplnila tisková mluvčí radnice Nataša Hradní.

V posledním případě pak jde však spíše o kosmetickou úpravu. Tato parkovací místa na nábřeží totiž dosud nebyla zahrnuta v zónách placeného stání, ale parkovné se tam stejně platilo. „Jde tedy spíše o administrativní úpravu,“ dodal náměstek Kvaš.

V centru Pardubic je téměř čtyři tisíce placených parkovacích míst. Měsíčně zde zaplatí parkovné v průměru 75 tisíc motoristů.

„Parkovné mohou uhradit v hotovosti, formou SMS, nebo mobilních aplikací MPLA, ParkDots, ParkSimply nebo Smart4City Parkování. Další motoristé využívají možnosti rezidenčního parkování,“ doplnila Nataša Hradní.

A právě rezidenčního parkování se týká další novinka, kterou si však vynutila epidemie koronaviru a ne vůle politiků. Karty se totiž nově budou vydávat do posledního května. Tradiční březnový termín koupě nové karty totiž narušila právě pandemie.

„Zrušení parkovacího režimu a další karanténní opatření kvůli koronavirové pandemii přišly v době, kdy v Pardubicích každoročně končí platnost rezidenčních karet a prodávají se karty na dalších 12 měsíců. Město proto platnost karet pro rok 2019 prodloužilo. Namísto do konce března budou platit do konce května 2020,“ připomněla Hradní.

Nové parkovací karty jsou v prodeji od 5. května a budou platit od 1. června 2020 do 31.května 2021. „Frontám se při jejich předprodeji, jako každoročně asi letos nevyhneme. Letos to bude ještě znásobeno hygienickými pravidly, které je třeba při prodeji dodržet. Příští rok už by ale rezidenti měli mít možnost koupit parkovací kartu elektronicky,“ řekl minulý týden náměstek Kvaš a jeho odhad byl přesný.

V úterý se vinula fronta celou Pernerovou ulicí, kde se karty prodávají.