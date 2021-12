Místo Masarykových kasáren chtějí Pardubice postavit základní školu

Pardubice rostou. Přibývá bytů a tím pádem i lidí. Brzy město po letech v počtu obyvatel překoná sousední Hradec Králové. Ovšem to s sebou nese i větší nároky na samosprávu. Konkrétně třeba na výstavbu nových škol a školek. Nedávno radní museli přistavovat ve Svítkově, nyní je to samé čeká v okolí sídliště Dukla.

„Z analýz nám vyplývá, že to bude nejvíc zatížené území v přepočtu na množství obyvatel. Stavělo se Na Spravedlnosti, na S. K. Neumanna i v Masarykových kasárnách se ještě bude stavět. Přibude tam hodně nových lidí a ti budou potřebovat pro své děti školy a školky,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát.

Podle něj by nová základní škola mohla vyrůst v areálu bývalých kasáren TGM na rozhraní Skřivánku a Višňovky. Tím by město konečně začalo nějak smysluplně využívat bývalý vojenský areál.

Ten je od roku 2011 je opuštěný. Komplex Pardubice získaly bezplatně od státu v roce 2014. Areál patřil městu do 1. ledna 1950, až poté státu. Teď tam jsou prázdné chátrající budovy, je tam drive-in testovací centrum a parkoviště pro dlouhodobé stání.

„Základní škola by mohla být u bývalého hlavního vchodu do kasáren, před ním je městský park. Bylo by to ideální místo. Zabrali bychom školou asi 25 procent našich pozemků v kasárnách,“ uvedl Charvát s tím, že se Pardubice inspirovaly stavbou základní školy v Jesenici, kterou tamní radnice dokončila letos.

„Byli jsme se podívat na jednu z posledních realizací výstavby nové základní školy na zelené louce v obci Jesenice nedaleko Prahy, která byla i dotačně podpořena. Škola se nám po všech stránkách líbila. Budeme proto jednat s projektanty zmíněné základní školy,“ doplnil náměstek primátora Jakub Rychtecký, který má na starosti školství.

Stavba v režii města

Podle Charváta by s dotacemi bylo možné energeticky výhodnou školu například i se zelenou střechou postavit v režii města. V Jesenici stála 434 milionů korun, radnice platila 150 milionů korun.

„S dotací je to pro nás reálná investice. Kdyby se projekt v roce 2022 podařilo posunout, v roce 2023 bychom mohli žádat o dotace,“ řekl Charvát. „Máme šanci si sáhnout na dotaci o objemu téměř 400 milionů korun,“ dodal jeho náměstek Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Na Dukle a Višňovce, tedy v oblasti kolem Masarykových kasáren, jsou nyní čtyři základní školy, které v budoucnu kapacitně stačit nebudou.

„Víme o nutnosti posílení kapacit základní školy ve školském obvodě Dukly a přilehlého okolí ve vazbě na plánovanou výstavbu v okolí a změnu struktury obyvatel v této oblasti,“ uvedl Rychtecký.

Pozemky pro základní školu si město nechá. Další část u ulice S. K. Neumanna patří státu, který tam plánuje postavit nový úřad práce. Projekt měl už několik termínů zahájení, zatím se ale stavět nezačalo. Zbytek areálu, což je asi osm hektarů, chce město prodat.

„Máme odborného poradce, chceme jít stejnou cestou jako s prodejem areálu bývalé Tesly, kde to byl velmi složitý proces. Do poslední chvíle budeme jako samospráva kontrolovat, co tam vznikne. U Tesly se nám model osvědčil, nyní ho chceme zopakovat,“ řekl Charvát.

Prodej Tesly trval městu Pardubice skoro devět let. Investor nejdřív musel získat územní rozhodnutí a zaregistrovat studii, pozemky měl čtyři roky v pronájmu, než se uskutečnil samotný prodej. Podle Charváta se velmi dobře podařilo brownfield využít. Budovu Telegrafie má Univerzita Pardubice, firma LinkCity tam pak na zbytku plochy postaví bytové domy či supermarket. Celý projekt dokončí v roce 2024.