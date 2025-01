Parkovací dům u arény v Pardubicích je dostavěný, ceny v něm budou nízké

Roky se o nich jen naprázdno mluvilo a kreslily se plány do šuplíku. A najednou v centru Pardubic vyrostly během pár měsíců hned dva. Řeč je o parkovacích domech. Od podzimu funguje jeden za Grandem. Stavěla ho společnost PSN. Nyní otevírá město svůj „parkhaus“ u enteria areny.

Ceny v městském parkovacím domě

u arény Vjezd na 15 minut: zdarma. Ceny parkovného v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin:

20 korun za hodinu (nejvýše 120 korun za uvedené časové rozpětí). Ceny parkovného v pracovní dny od 19:00 do 7:00 hodin:

10 korun za hodinu (nejvýše 60 korun za uvedené časové rozpětí). Ceny parkovného o víkendech a svátcích od 0:00 do 24:00 hodin:

10 korun za hodinu (nejvýše 60 korun za uvedené časové rozpětí). Zdroj: Magistrát města Pardubice

„Když se nic závažného nestane, tak v sobotu 1. února v 15 hodin bude parkovací dům otevřen. Základ je hotový, probíhají uklízecí a dolaďovací práce,“ řekl pro ČTK ředitel Rozvojového fondu Pardubice Jan Kratochvíl.

Právě městská firma parkovací dům pro 440 aut stavěla. Některá místa jsou vyčleněna pro vozíčkáře. Myslelo se i na motocykly, nechybí stojany na kola nebo místnost s toaletami. Na střeše budou moci parkovat osobní vozidla s pohonem LPG i CNG. V přízemí je výuková plocha pro hokejovou mládež HC Dynamo. „Na 700 metrech čtverečních budou mít moderní sportoviště,“ řekl Kratochvíl.

Kapacita parkovacího domu měla být původně menší, ale nakonec se investor rozhodl jinak. „Na střeše mělo být hřiště, místo toho tam jsou parkovací místa. Dostali jsme do správy hřiště s umělou trávou v areálu letního stadionu, v tu chvíli ztratilo smysl mít další hřiště na střeše parkovacího domu. Ekonomicky dávalo smysl udělat další místa k parkování,“ řekl Kratochvíl.

Stavební firma Porr se zavázala zhotovit zakázku za 326 milionů korun bez DPH. Náklady ještě nejsou vyúčtované, ale podle Kratochvíla budou proti předpokladu o několik milionů korun nižší. Úspora je díky tomu, že na střeše není hřiště.

„Také se uspořilo technickými řešeními, což je například změna rozložení nosných konstrukcí. Byly počítané peníze na likvidaci bývalé benzinové stanice, která v místě stála, technologickým postupem se to podařilo zlevnit,“ řekl Kratochvíl.

Čtvrtina míst už je prodaná

Ze 440 míst je vyčleněno 77 pro rezidentní parkování. Prodaná je čtvrtina. Nájem stání pro obyvatele městského obvodu I vyjde na 1 200 korun měsíčně. „Zájem je, ale že by byl velký, se říct nedá. Nicméně očekáváme, že nájemců bude přibývat s termínem otevření parkovacího domu,“ řekl Kratochvíl.

Město stavělo parkovací dům proto, aby se zlepšila kapacita parkování v centru města. Parkovné v něm bude levnější než v okolních ulicích. Za hodinu zaplatí motoristé 20 korun a maximálně vydají 120 korun za den. V noci a o víkendech je sazba poloviční, tedy deset korun za hodinu a 60 za celý den.

„Cenová politika je nastavena tak, aby byla výhodnější než parkování v ulicích města. Parkování v ulici Pernerova nebo Na Hrádku je v současnosti velmi problematické,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO. „Město v ulicích ještě parkování zdraží, stát tam bude nejspíš 30 korun první hodinu a 40 další hodinu,“ dodal.

V závěru roku začal fungovat parkovací dům, který stavěla společnost PSN. Je v něm 269 míst. Parkovací dům Grand je spojený s modernizací obchodního domu Grand, která bude letos hotová. Krátkodobé stání ve všední dny stojí na hodinu 30 korun a o víkendu 20 korun. Vrchní patra jsou určena pro rezidenty, kteří platí fixní měsíční částky 5 000 korun bez DPH. Majitelé domu při stavbě řešili, že v některých místech se řidičům velkých aut špatně zatáčelo.

„Normy jsou staré, auta jsou dnes větší než před 20 lety. Museli jsme některá místa upravit,“ řekl k tomu šéf pardubické pobočky PSN Ondřej Heřman.

Podle primátora Jana Nadrchala v městském domě nic takového nehrozí. „Byl jsem se tam podívat, je to hodně prostorné, mělo by to být v pořádku,“ uvedl Nadrchal.