Řidiči odstavují auta kde se dá, náměstek si změny v parkování chválí

První hledají každé místečko, kde se dá stát zadarmo. Naučili se třeba využívat zálivy před mosty Pavla Wonky a kapitána Bartoše.

„Někdy se až divím, kolik aut se tam vejde. Je to úsměvné, ale řidiči si vždy nějakou díru v systému najdou. Stačí se podívat, kolik nám přibylo rybářů u Labe. Ale asi to nemá cenu nijak stíhat, pokud tam ti řidiči nenarušují bezpečnost dopravy, nechal bych to být,“ říká benevolentně náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.



Právě on stál před 12 měsíci u restartu parkovacího systému ve městě. Radní poměrně citelně zvedli poplatky a parkovací karty začali vydávat jen lidem s trvalým bydlištěm v dané ulici.

„Všechny ty změny hodnotím jako pokus - omyl. Je to takové experimentování s řidiči, nic koncepčního. Hlavní změny jsou v tom, že je prázdno na dříve obsazených velkých parkovištích a těsně za hranicí placené zóny je auto na autě,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Od něj se kritika čeká. Jako lídr opozice má na ni patent. Ovšem v tomto případě není sám. Úplně nadšení nejsou ani hlavní koaliční spojenci ODS z hnutí ANO. Logicky - zdražení a ztížení parkování spolehlivě naštve drtivou většinu voličů.

„Problematiku parkování v Pardubicích nevyřeší pouze zdražování, dalším nutným krokem musí být výstavba parkovacích domů u nádraží, u arény a u Automatických mlýnů. Očekáváme od pana náměstka jasné kroky v této oblasti v tomto kalendářním roce,“ říká šéf zastupitelského klubu hnutí ANO Jan Hrabal.

Před časem se ozvali naštvaní lidé z lokality kolem Dašické ulice, kde se už neplatí, a tak dojíždějící řidiči vzali okolí jejich domů útokem. Není divu, že tamní lidé dokonce sepsali petici proti stávajícímu stavu.

Lidé si na kvanta parkujících aut stěžovali také v petici

„Obyvatelé čtvrti U Kostelíčka a Židova sepsali petici, jejímž smyslem je upozornit na dopravní problémy v této části města, kterou trápí nejen vysoká intenzita dopravy, ale také množství parkujících aut. Kvůli nim se tak vjezdy z postranních ulic do Sakařovy ulice svou nepřehledností a riskantností doslova rovnají ruské ruletě. Parkující auta bezohledných řidičů zde mnohdy téměř v křižovatkách totiž brání výhledu do ulice,“ uvedl za petenty Jan Řeháček z Klubu přátel Pardubicka s tím, že petici podepsalo zhruba 300 lidí.

Podle Řeháčka se však už jedná na magistrátu o zvýšení bezpečnosti přechodu u Kostelíčka a výhledově by mohlo ubýt i parkujících aut. „Z jednání s úředníky plyne, že se parkovací placené zóny budou rozšiřovat i do dalších částí města,“ uvedl Řeháček.

To se ostatně zdá nevyhnutelné. Právě zvýšení cen i potíže s vydáváním karet velkou řadu řidičů donutilo parkovat hned na prvním neplaceném místě co nejblíže od jejich obydlí či pracoviště.

„Změna cen parkovného určitě zajistila lepší dostupnost parkovacích míst pro rezidenty, ale zároveň posunula problém s množstvím aut za hranicemi zón,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych s tím, že skutečně i další obyvatelé města se mohou „těšit“ na zavedení placeného stání.

„Určitě bychom se měli zabývat přípravou rozšíření zón dále od středu města a do konce volebního období musíme zajistit i další kroky - stavbu parkovacích domů, navýšení kapacity současných parkovišť lehkými montovanými stavbami. Bohužel se nám zatím nepodařilo najít cestu, jak zlevnit parkování v centru pro rodiče, kteří vozí do centra své děti na sportovní a umělecké kroužky,“ dodal Vít Ulrych.

Pravdou je, že už dopředu náměstek Kvaš upozorňoval na to, že hledání optimálního nastavení cen i samotných zón bude chvíli trvat.

„Schválně jsem dali ceny poněkud výše a podle obsazenosti parkovišť cenu snižujeme. Už nyní třeba mohu říct, že zlevníme parkování u mlýnů, protože i po prvním snížení ceny je tam stále prázdno a to není náš cíl,“ uvedl náměstek Petr Kvaš.

Ten vcelku logicky většinu zavedených novinek chválí.

„Jako největší úspěch beru to, že jsme se vůbec o parkování začali bavit. Za druhé jsem rád, že se nám zvedla obrátkovost parkování. To znamená, že nám na jednom místě stojí více aut po kratší dobu. To je třeba argument pro ty, kteří si mysleli, že zdražení poškodí obchodníky - je to přesně opačně,“ řekl Kvaš a dodal, že se ulevilo i některým rezidentům. „Mám pozitivní ohlasy třeba z Karloviny,“ dodal.

Masarykova kasárna využívá pouze pár desítek lidí denně

Město navíc nechalo zhruba za milion korun připravit Masarykova kasárna, kde lze za symbolický poplatek odstavit auto na celý den. Zatím však službu využívá poměrně málo lidí.

„Je tam denně 40 až 50 aut. Asi se více nedalo čekat. Pokud by se zóny rozšířily, asi by tam ale řidičů také rychle přibylo,“ řekl Kvaš.

František Brendl se však na něj kvůli poměrně drahé úpravě bývalého „buzerplacu“ zlobí. „Myslím, že za milion je to hodně málo muziky. Čekal bych, že tam bude stát více aut,“ řekl Brendl. „Pana náměstka bych ocenil za to, že měl odvahu nepopulární téma otevřít, ale to je tak vše,“ dodal k parkování.