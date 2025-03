Pardubický magistrát utáhl šrouby, parkovné lidé zaplatí v centru všude

Ti řidiči, kteří třeba při dojíždění za prací do centra Pardubic hledají místa, kde se stále nemusí platit, si musí v poslední době připadat jako lovná zvěř.

Vedení radnice jim neustále ztěžuje pozici a od května de facto jejich činnost ukončí. Bude se totiž nově platit v celém městském obvodě jedna včetně ulic za řekou Chrudimkou. Hlavní důvod? Radní prý chtějí ulevit lidem, kteří ve zmíněných ulicích bydlí.

„Na město se obracelo mnoho obyvatel ze Židova a Štrossovy ulice, kteří si stěžovali na ztížené podmínky pro parkování u svých domovů, zejména v odpoledních hodinách, kdy se vracejí z práce,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Pravdou je, že třeba na Židově se místa hledají ve všech ulicích poměrně těžko. A to i přesto, že tam je vysoké procento rodinných domů, u kterých mají majitelé své garáže a vjezdy. „Město se proto rozhodlo přijmout opatření, která jim vyjdou vstříc a zlepší dostupnost parkování pro místní obyvatele. Současně dochází k úpravě hranic mezi zónami A a B, přičemž novou přirozenou hranicí se stane tok řeky Chrudimky,“ uvedl náměstek pro dopravu Jan Hrabal.

Nový systém parkování v této zóně vstoupí v platnost od 1. května 2025. O měsíc dříve přitom začne platit jiná pro řidiče nepříjemná novinka. V celém užším centru města se bude nově platit parkovné i celou sobotu a neděli. Dosud stačilo zaplatit do sobotního poledne.

„Město tak reaguje na potřeby obyvatel a zároveň se snaží motivovat řidiče k využívání nového parkovacího domu u arény. V řadě oblastí, zejména v docházkové vzdálenosti od arén, docházelo k výraznému nepoměru mezi počtem vydaných parkovacích karet a reálnou kapacitou ulic. Nová regulace pomůže místním lépe zaparkovat a zároveň přispěje k lepší organizaci dopravy v centru města,“ uvedl dočasný ředitel Městské policie Pardubice a zastupitel za ODS Petr Kvaš, který se na konzultacích k parkovacímu systému podílel.

Ten tak, ačkoliv je z opoziční strany, se všemi novinkami, které v neposlední řadě přinesou do městské pokladny statisíce ročně, souhlasí. „Těžko nám někdo v sobotu a v neděli pojede do parkovacího domu, když v okolních ulicích bude stání zadarmo. Museli jsme proto reagovat, potřebujeme lidi do parkovacího domu natlačit,“ uvedl Kvaš.

Parkování v centru Pardubic od května Kde se bude nově platit: Štrossova ulice, Čechovo nábřeží, U Kostelíčka, Mezi Mosty, Na Vrtálně, Polská, Bulharská, Bubeníkova, Husova, Na Ležánkách, Ke Tvrzi, Škroupova, Benedettiho, U Kamenné vily, Okružní, Dašická, Na Okrouhlíku, Wintrova II, Schulhoffova, Ke Kamenci. Kdy: Pondělí – pátek: 6:00 – 22:00 Sobota: 7:00 – 12:00

Za Chrudimkou se tak za dva měsíce rozšíří systém parkování, který dosud platí v městském obvodě jedna. Dobrou zprávou snad je, že v nové zpoplatněné části se tak nebude platit aspoň o víkendech.

„Nová regulace se bude týkat oblasti od ulice Na Drážce až po rychlodráhu a sjednotí dosud rozdílné podmínky parkování, které končily u Chrudimky. Parkovací systém nadále spravuje Dopravní podnik města Pardubic a veškeré informace, včetně možnosti registrace pro rezidenty a abonenty, jsou dostupné zde na tomto webu,“ uvedla tisková mluvčí města Ivana Dolanová.

V celé lokalitě navíc budou vyhrazena tři návštěvnická parkoviště s platbou výhradně prostřednictvím poplatku – u úřadu ve Štrossově ulici, u Gymnázia Dašická a vedle domu s pečovatelskou službou. Jinde bude fungovat tzv. smíšený systém, který umožní parkování jak rezidentům, tak návštěvníkům, kteří uhradí parkovné prostřednictvím automatů, SMS nebo aplikací.

„Město bude průběžně vyhodnocovat efektivitu pro případné další rozšíření systému. Stejně jako dosud budou výnosy z parkovného použity na rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšení dopravní obsluhy města. Část peněz bude směřovat na modernizaci zastávek MHD nebo jejich bezbariérové úpravy,“ dodala Ivana Dolanová.

Už poměrně dlouho politici mluví o tom, že platby za parkování brzy zavedou i na Dukle a v Polabinách.