Pardubice budou mít za rok a půl další parkovací dům. Větší a levnější

Nabídka firmy Geosan, s níž v listopadu vyhrála tendr na stavbu nového parkovacího domu Vápenka v Pardubicích, předčila očekávání. Dopravní podnik chtěl po zájemcích, aby vybudovali nejméně 300 parkovacích míst a vešli se do částky 150 milionů korun. Vítěz slíbil 407 parkovacích míst za 133,9 milionu korun.
„Myslím si, že je to docela hezký výsledek,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán, který o vítězi soutěže redakci iDNES.cz informoval.
O zakázku na stavbu lehké montované konstrukce označované také jako terminál Jih se vedle Geosanu ucházeli další tři zájemci, kteří volili různý mix ceny a počtu parkovacích míst. Jedna z nabídek počítala s náklady 115,9 milionu korun, nicméně nabízela „jen“ 312 parkovacích míst. Předložené nabídky dopravní podnik zveřejnil na platformě Tender arena.
Zatímco dopravní podnik chtěl, aby se náklady na jedno místo dostaly pod půl milionu korun, nakonec je to 329 tisíc korun. Pelikán potvrdil, že to bude mít vliv i na cenu za parkování, kterou tam budou řidiči platit.
„Je to výhoda pro parkující, protože cena parkovného bude přívětivější než v jiných parkovacích domech v Pardubicích. Kolik přesně to bude, nyní neřeknu, ještě musíme postavit trafostanici a další věci, spočítat všechny budoucí náklady a zaktualizovat ekonomický model,“ uvedl Pelikán.
Význam Vápenky a pozitivní dopad na dopravu v Pardubicích bude pravděpodobně výrazně větší, než tomu je u parkovacích domů v centru. Stavba vyroste nedaleko lávky, která spojuje sídliště Dukla a hlavní nádraží. Stačí projít červeným tubusem a lidé mohou rovnou nastoupit do vlaku, případně do linkového autobusu nebo do městské hromadné dopravy.
Pokud cena za parkování bude přívětivá, stovky lidí zde odstaví své auto podobně jako v dobách, kdy u tehdejšího hypermarketu Albert na druhé straně nádraží bylo možné parkovat bez placení. Vápenka by tak měla snížit tlak na dopravu před vlakovým nádražím i na parkovací místa v širokém okolí.
„Podle průzkumů jezdí denně do Pardubic zhruba pět tisíc aut řidičů, kteří tady pracují nebo studují. Plus ti, kteří dál pokračují vlakem třeba do Prahy. Pro všechny bude nový parkovací dům přínosem,“ uvedl před časem opoziční zastupitel ODS a bývalý náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.
„Myslím si, že potenciál tohoto místa je velký. Je to relativně na kraji města, snadno dostupné i při ranních špičkách a zároveň dobře dopravně obsloužené,“ uvedl Pelikán.
Přímý sjezd z I/37 bude, slíbilo město
Nový parkovací dům Pardubice ještě vylepší tím, že k němu vybudují příjezd přímo ze silnice I/37. Zastupitelé už rozhodli, že koupí od firmy Chládek a Tintěra za 26,7 milionu korun část komunikace, která propojuje silnici I/37 s ulicí K Vápence.
„Díky tomu bude možné do parkovacího domu najet přímo ze silnice. Věřím, že pak pro řadu lidí odpadne nutnost jet před nádraží na Palackého třídu a tím této ulici odlehčíme. Jsem přesvědčen, že to pak v prostoru okolo nádraží bude dobré,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO).
K dokončení tendru na stavbu nového parkovacího domu Vápenka už chybí jen podpis smlouvy. Dopravní podnik musí 15 dní čekat, zda se některý z dalších třech uchazečů proti výsledku neodvolá, uvedl Pelikán. Samotná stavba by podle něj měla být hotová do léta roku 2027. V té době bude už příjezd ze silnice I/37 zajištěn. Velkou část nákladů uhradí dotace z Evropské unie.