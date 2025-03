Hnízdo kamer jako postrach neplatících řidičů. Pardubice koupí monitorovací auto

Nejlevněji se dá parkovat přímo v Tyršových sadech Mnozí řidiči si s parkováním hlavu nelámou. Auta jsou schopní zaparkovat přímo na promenádě v Tyršových sadech. Slunečný čtvrtek 20. března. Hodinky ukazují něco před 13. hodinou. V pardubických Tyršových sadech je plno. Lidé využívají první jarní teplé dny. Idylku kazí jen improvizované parkoviště vedle tamní kavárny. Na konci promenády stojí hned pět aut. Na žádném z nich není viditelné označení „zásobování.“ Spíše to vypadá, že si někdo vyrazil na kávu s velkou dávkou komfortu – parkováním hned vedle stolečku. „To je šílený,“ reagoval při pohledu na fotografii náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z hnutí ANO. Spokojený nebyl ani zastupitel za ODS Petr Kvaš, který je zároveň dočasným ředitelem městské policie. „Asi se nebudeme tvářit, že tam pět aut provádí odpoledne zásobování. Tak to určitě není. Je to stejné, jako když nám nejvíce na třídě Míru zásobují zlatníci. Určitě by to tak být nemělo, podíváme se na to,“ uvedl Petr Kvaš s odkazem na to, že do parku v centru města je samozřejmě drtivé většině vozidel zakázán vjezd.