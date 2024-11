První parkovací dům pro téměř tři stovky aut je otevřený, dostane zelený kabát

Parkovací dům, který během 14 měsíců vyrostl u pardubického Domu hudby, už nějaký ten týden funguje. Zatím se však jednalo o zkušební provoz, který měl odhalit nedostatky. A to se také stalo. Lidé na sociálních sítích totiž popisovali problémy, které s parkování v budově měli.

„Byla to zpětná vazba, která nám pomohla. Přece jen normy na podobné objekty jsou 20 let staré, ale za tu dobu se auta v průměru podstatně zvětšila, a tak jsme některé parametry vjezdů museli upravit,“ uvedl Ondřej Heřman, ředitel pardubické pobočky firmy PSN, která dům postavila.

A jelikož známý pardubický podnikatel je i spolumajitelem HC Dynamo, je detailně seznámen i s průběhem výstavby zhruba 200 metrů vzdáleného městského „parkhausu“ u malé arény. Obě stavby však nechtěl srovnávat.

„Nebudu veřejně komentovat cenu, za jakou jsme parkovací dům postavili. Jsem soukromý investor, který si musí hlídat obchodní tajemství. Jen řeknu, že jsme se zcela přesně trefili do původního rozpočtu,“ řekl Heřman, kterému prý ani nevadí, že město ve svém domě nabídne minimálně rezidentům podstatně nižší ceny než PSN. Firma nabízí měsíční stání za 5 000 korun bez DPH.

„Tři patra určitě zůstanou jako parkování pro veřejnost. Projekt má jinak svou rentabilitu, není závislý na cenách parkování v okolí. Neřešíme konkurenci. Navíc si myslím, že garantované stání v centru Pardubic pod střechou za 132 korun denně není drahé. To je cena jednoho kafe do kelímku,“ uvedl Heřman a doplnil, že krátkodobé stání ve všední dny stojí na hodinu 30 korun a o víkendu 20 korun.

„Pro nás parkovací dům města není konkurence. My to celé děláme hlavně pro zákazníky Grandu,“ řekl Heřman s odkazem na velmi nákladnou přestavbu obchodního domu Grand, která probíhá už rok a skončit by měla příští rok na podzim.

„Jsme rádi, že jsme parkovací dům otevřeli o rok dřív než obchodní centrum. Zajedeme si provoz. Chceme třeba lidi naučit, že lze platit parkovné jen kartou,“ řekl Heřman, který na oficiální otevření domu pozval i zástupce radnice nebo kraje.

„Území mezi Domem hudby a Grandem bylo velmi komplikované. Nevypadalo důstojně. Parkovalo se tady nadivoko, bylo to neutěšené. Pevně věřím, že právě toto je začátek zkulturnění celé lokality,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Investor kupoval potřebné pozemky právě od města a kraje. Samosprávy také jednaly o tom, že si koupí parkovací stání. Nakonec to udělal jen kraj, město od nákupu ustoupilo. Krajskému úřadu patří 51 stání. Za jedno dal 680 korun bez DPH. Podle krajského radního Romana Línka je cena rozumná.

„Smluvně jsme si ji podchytili před třemi lety, teď by cena byla daleko vyšší,“ řekl Línek, podle kterého navíc kraj plánuje parkovací dům propojit s Domem hudby tak, aby lidé mohli z parkoviště třeba na koncert filharmonie vyrazit tzv. suchou nohou. „To je teď náš úkol,“ dodal.

Parkovací dům Grand je ze železobetonové konstrukce, jde o monolitickou stavbu. Během budování stavební firma Marhold použila 3 300 metrů krychlových betonu a 450 tun ocele. Svým vzhledem je inspirovaný Domem hudby, který je v těsné blízkosti. Stavba, jejíž půdorys je zhruba ve tvaru písmene V, postupně obroste zelení, kolem ní je vysázeno 200 rostlin, budovu obepne zimolez nebo přísavníky. Na střechách jsou rozchodníkové rohože a skalničky tam zadržují vodu. V sezoně bude budova zelená, na podzim se listy zabarví do červena a na zimu opadají.

„Je to cesta ke zlepšení mikroklimatu. Je to inovativní projekt,“ řekla Edita Kristková z firmy Agrona 99, která má zelenou „omítku“ na starosti.