Nad novým parkovacím domem u nádraží není shoda, postavit ho má soukromník

Dlouhé roky si Pardubice vystačily s jediným velkým parkovacím domem. Ten stojí na sídlišti Karlovina v samém centru města a určitě nepraská ve švech. Volné místo v něm najde řidič vždycky.

Ovšem i přesto vznikl ve městě většinový dojem, že jestli něco Pardubicím chybí, jsou to parkovací domy. A tak se bude stavět.

Město už začalo budovat svůj parkovací dům vedle malé hokejové arény. Navíc už také rozjelo přípravu dalšího na dukelské straně kolejiště. Výhledově by rádo mělo další u Automatických mlýnů.

A pozadu nejsou ani soukromí investoři. Pražská správa nemovitostí svoje parkoviště už staví za Domem hudby a nyní se do pelotonu přidává společnost Eurobit. Ta chce stavět mezi hypermarketem Albert a autobusovým Terminálem B.

Pardubické parkovací domy Funguje: soukromý na Karlovině. Staví se: městský u arény, soukromý za Domem hudby. Připravuje se: městský na dukelské straně železničního koridoru, soukromý vedle Terminálu B. Zvažuje se: naproti bývalým Automatickým mlýnům.

„Mělo by tam být necelých 600 míst. Město by si tam pronajímalo 33 míst, která by měla režim kiss and ride a nahradila by dnes ne úplně vyhovující malé parkoviště u nádraží. Projekt soukromého investora podporuji, každá parkovací kapacita je dobrá. Zvláště u nádraží,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal ještě před pondělním zasedáním zastupitelstva.

To pak celkem podle očekávání schválilo, že město zahájí proces jednání s firmou, na jehož konci by měla být stavba. Ovšem s takovým scénářem nesouhlasili zdaleka všichni politici.

„Schválenou podporu města soukromého záměru považuji za absolutně nepřipravenou. Za vše mluví vyjádření zástupkyně odboru hlavního architekta, která prohlásila, že projekt ani nezná a umístění stavby není komfortní,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Co udělá parkhaus s dopravou, ptá se opozice

Řada dalších opozičních zastupitelů má celkem oprávněnou obavu z toho, co tak masivní parkovací dům udělá s dopravou, která je u nádraží už nyní dost špatná.

„Město selhává v tom, že takto náročné stavby umisťujeme do míst, která jsou dopravně velmi zatížená. Vůbec nevíme, co nám to dopravně udělá. Nemáme model dopravy. K tomu musíme připočíst, že ještě další parkovací místa mají být přes ulici v obchodním centru Pernerka,“ uvedl zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák.

„Taky se mi nelíbí, že parkoviště nebude vůbec v podzemí. Aspoň jedno patro by mělo být pod úrovní terénu. Na takto cenném území nemůžeme nechat postavit jen masu betonu,“ doplnil Sedlák.

Nicméně radniční koalice plán na jednání s investorem prosadila a sehnala i hlasy z opozičních stran.

Firma bude potřebovat pozemky magistrátu

„Kde jinde stavět parkovací dům než u dopravního uzlu, navíc když ho zaplatí soukromý investor? Nechápu proto debatu, zda dům ano, či ne. Musím ale dodat, že investor potřebuje naše pozemky a my mu můžeme klást klidně tvrdé podmínky toho, jak by měl parkovací dům vypadat. Měli bychom chtít za metr stejnou částku, jakou chtěli oni od nás,“ řekl Karel Haas z ODS s odkazem na to, že radnice za tučnou sumu kupovala od Eurobitu parcely potřebné pro Terminál B.

Dalším zajímavým aspektem soukromé investice je to, že na druhé straně kolejiště chce stavět svůj parkovací dům město. „Mám problém s tím, že radní projekt firmy podporují prakticky bez větší znalosti podrobností. Navíc město chce stavět parkovací dům na Dukle, potřebujeme analýzy, co to bude pro náš parkovací dům znamenat,“ řekl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

„Mám obavy, že ekonomika našich parkovacích domů nyní vůbec nevychází, což ukazuje třeba Opava, kde spočítali návratnost investice do parkhasu na 290 let,“ dodal Robert Hrdina ze Strany zelených.

Nicméně vedení města si stojí za tím, že se obě stavby uživí a že investice do Terminálu Jih má i nadále smysl.

„Pokud to nyní neposuneme dál, tak investor těžko může připravovat projekt a my těžko získáme nějaká data. Co se týče našeho parkovacího domu na Dukle, tak ten od Eurobitu není jeho přímá konkurence. Bude k němu totiž příjezd z jiné strany města,“ dodal primátor Nadrchal z hnutí ANO.