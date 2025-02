Parkovací dům pro čtyři stovky aut je otevřený, střecha poslouží jako tribuna

Byla to v sobotu odpoledne velká událost. Téměř celé vedení Pardubic se přišlo podívat na slavnostní otevření nového parkovacího domu vedle hokejové arény. Ten za zhruba rok a čtvrt postavila stavební firma Porr. Místo v něm najde až 442 řidičů najednou.

„Arena parking výrazně zlepší parkování v centru a zároveň pomůže zklidnit dopravu v jeho okolí. Z mého pohledu se skvěle povedly i vjezdy a výjezdy – jsou krásně široké, takže řidiči budou mít maximální komfort. Navíc jsme mysleli i na udržitelnost, třeba díky retenčním nádržím pro hospodaření s dešťovou vodou,“ uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

Právě on měl tu čest vjet do obřího parkoviště jako první. Všichni zúčastnění si budovu pochvalovali. Vedle parkovacích míst v ní v přízemí vznikla i tréninková plocha pro pardubické hokejisty. A možná trochu nečekaně ji ocení i fanoušci fotbalu. Z vrchních pater „parkhausu“ je totiž skvěle vidět do blízké CFIG Areny, kde hrají první ligu fotbalisté Pardubic. Téměř celé hřiště je jako na dlani.

„Prodáváme tady nejlevnější lístky na fotbal. Stačí zaplatit pár korun za parkovné a fotbal je k dispozici. Ještě uděláme střechu nad jižní tribunou ze skla a bude to kompletní,“ žertoval při pohledu na zelenou plochu stadionu šéf Rozvojového fondu Jan Kratochvíl. Na druhou stranu při exponovaných zápasech se Spartou či Slavií se dá skutečně čekat, že se lidé z parkovacího domu na zápas koukat budou.

Prvních 15 minut je zdarma

Nicméně hlavní účel domu je jasný – parkování. A to za velmi rozumné ceny. Prvních 15 minut parkování je zdarma, poté se uplatňuje hodinová sazba. Ve všední dny je denní parkování od 7 do 19 hodin za 20 korun za hodinu, přičemž maximální denní taxa nepřesáhne 120 korun.

Noční parkování mezi 19. a 7. hodinou je levnější, a to 10 za hodinu, s maximálním poplatkem 60 korun za noc. „Rezidenti mohou využít tarif

1 200 měsíčně, zatímco podnikatelé se sídlem nebo provozovnou v Pardubicích mohou získat kartu za 2 400 korun měsíčně. Během významných akcí v aréně se ceny mohou upravovat podle atraktivity akce,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Ivana Dolanová.

Na střeše mohou parkovat i osobní vozidla s pohonem na LPG i CNG. Výška budovy dosahuje 18,28 metru, obestavěný prostor činí 38 429 metrů krychlových a užitná plocha 14 4054 metrů čtverečních. Investice stála město zhruba 300 milionů a některé politiky kariéru.

V souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu policie v listopadu 2023 zadržela mimo jiné bývalého primátora Martina Charváta a jeho dřívější náměstkyni Helenu Dvořáčkovou (oba dříve ANO). Strávili několik týdnů ve vazbě, policie je obvinila z toho, že chtěli ovlivnit, kdo získá zakázku na stavbu parkovacího domu.

Vítěze soutěže firmu Porr chtěli podle policejního spisu vyřadit tím, že si dali zpracovat znalecký posudek. Měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a Porr začal parkovací dům stavět.