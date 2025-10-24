Podle dostupných informací odešla Sabrina z chrudimského dětského domova v pátek kolem 18:20. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Policisté po ní pátrají v okolí Chrudimi i v dalších částech Pardubického kraje. Do akce se zapojili nejen hlídky v terénu, ale i psovodi a kriminalisté, kteří prověřují možné kontakty dívky.
|
V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání
„Pohřešovaná je vysoká přibližně 157 centimetrů, střední postavy, má oválný obličej, hnědé oči a dlouhé vlasy po prsa, které má přebarvené na černo. V nose nosí piercing,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub. V době zmizení měla oblečenou šedou mikinu se zeleným nápisem, černé legíny s bílými nápisy a na nohou bačkory.
Podle policie může být čtrnáctiletá Sabrina zranitelná. Trpí psychickými potížemi a má sklony k sebepoškozování. Léky, které by měla pravidelně užívat, u sebe nemá. Policie proto nevylučuje, že by se mohla nacházet v ohrožení života.
„V případě, že máte jakékoliv informace k jejímu pohybu nebo pobytu, zavolejte na linku 158,“ doplnil Dub.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz