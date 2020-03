V Pardubicích třídí materiál z ruslanu, do krajů nejprve půjdou roušky

Nyní ve skladu o rozloze 12 tisíc metrů čtverečních připravují pět milionů roušek, dva miliony respirátorů, 120 tisíc ochranných obleků, 80 tisíc kusů ochranných brýlí a desítky tisíc testů na koronavirus k další distribuci.

Nejdříve budou rozvezeny jednorázové roušky, které poputují do jednotlivých krajů. Do pardubického skladu jsou naskladněny i letadla, která dosedají v Praze.

„Pardubickým skladem projde všechen materiál dovezený z Číny. Samotná distribuce začne, až budeme mít naplánované trasy. Jinak by to bylo neefektivní. Musíme přepočítat obsah balení, protože třeba balení roušek, které má mít dva tisíce kusů, obsahuje tisíc kusů. V jiné krabici je to zase jinak. Je to pro nás velice náročné. Směna, která je tady, je ve službě od včerejší šesté hodiny ráno,” řekl ředitel logistiky Martin Kučera.

Na třídění dohlížel i policejní prezident Jan Švejdar. „Tento areál vlastní policie již několik let. Je to velmi moderní hala. Areál jsme poskytli pro distribuci ochranných pomůcek a materiálu. Jeho výhoda je, že je blízko pardubického letiště,” uvedl Švejdar.

V tuto chvíli sklad vypadá prázdný, i když je v něm materiál ze dvou velkých letadel, včetně obřího ruslanu. Materiál z Číny v tuto chvíli zabírá jen zanedbatelnou část haly.

„Vypadá to jako malá hromádka krabic, proto si troufám říct, že sklad bude dostačující,” dodal policejní prezident.

Nyní ve skladu pracuje téměř sto lidí, včetně hasičů. „Jede se v několika službách. Kdo pracuje teď bude mít pak dva dny volno, a pořád dokola,” podotkl. Do skladu měl dnes dorazit i ministr vnitra Jan Hamáček, ten to však prý kvůli vytíženosti nestihl.