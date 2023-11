Podivná soutěž na parkovací dům čeká na soudní verdikt

Bylo to bizarní a neobvyklé. Politici z Rozvojového fondu připravovali dlouhé měsíce výstavbu parkovacího domu vedle malé hokejové haly v centru města. Vše se zdálo v pořádku, letos v červnu radnice uvolnila peníze a běžela soutěž na zhotovitele, kterou nakonec vyhrála firma Porr.

Pardubická stoka Okolnosti přípravy stavby parkovacího domu u arény jsou jednou částí policejního vyšetřování, během kterého bylo od úterý obviněno 19 lidí a dvě firmy. Kvůli zakázce za 340 milionů skončili ve vazbě bývalý primátor Martin Charvát a jeho náměstkyně Helena Dvořáčková. Obviněni jsou i další členové vedení Rozvojového fondu, který stavbu připravoval. V další větvi jde o ohýbání veřejných zakázek města pro předem vybrané stavební firmy.

V půlce srpna však přišel ostrý zvrat. Vedení firmy vlastněné ze sta procent radnicí najednou oznámilo, že na stavbu není dost peněz a že se výběrové řízení ruší. „Už je rozhodnuto, situaci nelze zvrátit. Fond nemá na stavbu dost peněz,“ uvedla členka dozorčí rady fondu, zastupitelka města a projektová manažerka domu pro 380 aut Helena Dvořáčková.

Další zástupci města pod zárukou anonymity tvrdili, že není možné mezi firmami Porr a enteria rozhodnout a že se soutěž bude muset vypsat znova.

To samozřejmě rozlítilo šéfy stavební firmy, která si už dělala zálusk na další tučné sousto, když předtím Porr opravil vedlejší Letní stadion za téměř půl miliardy. „Tento postup je nepochopitelný, netransparentní a vlastně pro mě podezřelý. Pokud by teď veřejný zadavatel výběrové řízení zrušil a vypsal ho znovu, tak by zcela jistě porušil zákon,“ uvedl generální ředitel firmy Porr Dušan Čížek.

Utekl týden od jeho vyjádření a z magistrátu dorazila tisková zpráva, která říkala, že je vše už v pořádku a že se brzy bude podepisovat smlouva mezi Rozvojovým fondem a Porrem. „Pokud se žádný z uchazečů neodvolá, je Rozvojový fond Pardubice připraven s vítězem soutěže začátkem září podepsat smlouvu o zhotovení díla,“ uvedl v ní místopředseda představenstva pověřený řízením fondu Michal Drenko.

Hodně podivný postup fondu, který se logicky jen těžko vysvětloval, na nejbližším zářijovém zasedání zastupitelstva vyvolal zájem opozičních politiků. Aktivní byl hlavně Pirát Dominik Bečka.

„Tohle je přece naprostý chaos. A to jenom cituji média. Nemluvím o tom, co vše se šíří šeptandou po městě o této soutěži, a o tom, co všechno se v ní děje. To přece smrdí naprosto obřím průšvihem pro fond i město. Řekněte nám prosím, co se děje,“ řekl Bečka, který citoval MF DNES a ČT, které se soutěži věnovaly.

Reagovali na něj postupně primátor Jan Nadrchal z ANO, bývalý primátor a člen vedení fondu Martin Charvát a také Helena Dvořáčková zvolená jako nezávislá za SPD. Bečku nejvíc překvapila reakce toho prvního.

„Pane Nadrchale, nevím, proč ta agresivita,“ couval před zjevně naštvaným primátorem Bečka. Přitom před rokem zvolený primátor je znám svou klidnější povahou a velmi mírným chováním. V případě parkovacího domu se však evidentně dostal mimo svou obvyklou zónu. „Jsem taky jenom člověk. Pan Bečka někdy umí být velmi pichlavý a tehdy jsem to prostě nezvládl jako obvykle. Během jednání zastupitelstva se musím držet docela často,“ vzpomínal na dva měsíce staré zasedání zastupitelstva, které si je možné přehrát na stránkách města, Nadrchal, který zároveň dodal, že ho policie v celém případu nijak nekontaktovala.

V debatě se také Bečka dohaduje s Dvořáčkovou, jež popřela svou citaci v MF DNES. Přitom se na redakci neobrátila před jednáním ani po něm s tím, že by chtěla opravu článku nebo jeho stažení. „Nyní se už ukazuje, že k mlžení měla docela dobrý důvod. Vůbec celá tato anabáze teď vypadá ve světle vyšetřování mnohem jasněji,“ uvedl Bečka.

Jedna větev kauzy

Parkovací dům totiž tvoří jednu větev pardubické korupční kauzy. Martin Charvát i Helena Dvořáčkové jsou kvůli ní nyní ve vazbě. „Obvinění pana Charváta se týká pouze zakázky na výstavbu parkovacího domu. Tu chtěl údajně ovlivnit ve prospěch druhého účastníka soutěže v pořadí,“ uvedl advokát Martina Charváta Pavel Jelínek.

Podle policie totiž oba jmenovaní včetně dalších obviněných šéfa fondu Drenka a předsedy představenstva městské firmy Pavla Nevečeřala chtěli, aby zakázku získalo pardubické konsorcium enteria pro svou firmu Chládek a Tintěra.

„Popsaným jednáním chtěla skupina osob koordinovaná Martinem Charvátem cíleně ke škodě firmy Porr tuto společnost z řízení vyřadit a naopak tím poskytnout prospěch druhému ze soutěžitelů veřejné zakázky, společnosti Chládek a Tintěra,“ stojí podle serveru Seznam zprávy v soudním příkazu k domovním prohlídkám aktérů kauzy, ve které je obviněno 19 lidí a dvě firmy.

Charvát a Dvořáčková jako členové hodnotící komise nejprve podle detektivů začali na jaře mluvit o tom, že „mají problém se společností Porr“. Tato firma v soutěži nabídla, že postaví parkovací dům o 100 dní rychleji než konkurence. Právě termín dokončení byl jedním z důležitých kritérií v soutěži.

V soudním příkazu se dále uvádí, že zastupitelka a členka hodnotící komise Dvořáčková proto vymyslela, že si tedy fond najme znalce, který měl dát razítko na to, že tak rychle nelze parkovací dům vybudovat. Za posudek utratili podle policie 242 tisíc, jenže plán stejně nevyšel.

„Záměr vyloučit soutěžitele Porr ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku se na základě, cíleně pouze pro tento účel, zadané expertizy nepodařilo, neboť se profesor Č. J. vyjádřil, že termín stanovený ze strany soutěžitele Porr lze z technologického hlediska splnit,“ stojí v soudním dokumentu.

Kromě zmíněných policisté uvádějí mezi podezřelými ještě členku hodnotící komise Markétu Juchelkovou, která ve volbách kandidovala za sdružení Žijeme Pardubice, jehož šéfem je náměstek primátora Jakub Rychtecký.