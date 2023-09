Přestavba výletní lodi Arnošt bude stát přes 15 milionů, může začít letos

Na jaře 2022 zmizela loď Arnošt od pardubického mostu Pavla Wonky. Dvoje prázdniny v řadě nemohli lidé vyrážet na oblíbené plavby po největší české řece. Přesto samotná oprava „parníku“ stále nezačala.

Dlouhé měsíce se totiž loď zkoumala a také inženýři museli vymyslet, jak ji přestaví. Od ledna 2025 totiž musí mít lodě připojené na přístavní přípojce vlastní transformátor na palubě.

„Byl to docela náročný proces. Arnošt musel projít pečlivou prohlídkou, abychom věděli, co vše je třeba upravit. Pak přišel požadavek lodního registru na další technické úpravy, které si vyžádají poměrně masivní přestavbu lodi. To vše nás výrazně zdrželo,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Vybraná firma bude mít na opravu jeden rok. Je možné, že to stihne dříve. Dopravní podnik však teď s jistotou nemůže říct, kdy loď Arnošt znovu vypluje na vodu. Na Labi v Pardubicích jiná výletní loď nejezdí a vlastně nyní ani jezdit nemůže. Minimálně do Brozan a do Kunětic se nyní žádné plavidlo nedostane. Přímo v řece totiž stavební firmy začaly budovat nový most pro severovýchodní obchvat města, a říční trasa je tak uzavřena.

„Most se staví poměrně unikátní metodou výstavby formou postupného vysouvání, kdy se jednotlivé sekce pomocí hydraulického zařízení posouvají přes vodní tok. Jeden díl váží asi 1 200 tun,“ řekl mostní expert Petr Vítek.

Most se bude klenout do velké výšky. Pilíře měří 48 metrů, i se základy v zemi budou mít 65 metrů. Podle zástupců stavbařů je to výška asi šestnáctipatrového panelového domu. Mostní stavba bude mít také dlouhé závěsy, nejdelší dosáhne 130 metrů. Při náročnosti stavby je poměrně jasné, že ještě nějaký čas v tomto úseku Labe nic neprojede.

Další omezení na Labi

A navíc ve výhledu jsou i další akce. Sice se už dokončuje nový železniční most přes Labe u rosického nádraží, ale v plánu jsou další říční omezení. V dohledné době totiž bude muset město opravit most kapitána Bartoše. Ještě předtím se ale musí nad řekou postavit most provizorní. „Rádi bychom provizorium začali stavět v příštím roce,“ řekl k tomu náměstek pardubického primátora Jan Hrabal.

Ovšem ani tím není počet „uzavírek“ vyčerpaný. „K tomu nám už pověřený úřad oznámil, že v roce 2025 začne oprava plavební komory na pardubickém zdymadle. Práce mají trvat zhruba rok a tři čtvrtě. Bez komory přitom nemůže Arnošt plout směrem na Hradec Králové,“ doplnil Pelikán.

Je tak zřejmé, že s opravou není vlastně nutné spěchat. A to je dobře, protože práce nebudou vůbec snadné. Dá se říct, že Arnošta čeká generálka. „Podařilo se nám najít technické řešení na umístění transformátoru, což byl vlastně spouštěč všech větších úprav. Lodní registr jej schválil. Do půlky října běží výběrové řízení. Náklady na opravu odhadujeme na 15 až 16 milionů korun,“ řekl Pelikán.

Vyřešit podmínku lodního registru bylo složité. Transformátor je velký a těžký, odborníci pro něj těžko hledali místo. Uspořádání lodi museli hodně přepracovat. Transformátor bude nakonec ve strojovně.

„Tam byla nádrž a ta se musela přemístit pod podlahu do chodby ke schodišti. Schodiště se muselo otočit o 90 stupňů a toalety taky. Za schodištěm byla nádrž na pitnou vodu, která se musí dát pod podlahu restaurace. Hledalo se technické řešení, aby to neohrozilo stabilitu plavidla. Nakonec se musela udělat tahle škatulata,“ řekl Pelikán. K tomu jsou v plánu další opravy strojovny, kormidelny a vnitřního vybavení, aby cestující měli větší pohodlí.

10. března 2022

Loď Arnošt byla vyrobena v roce 2001 a potřebuje generální opravu každých deset let. Podnik provozuje plavidlo od roku 2012. Má přístaviště za enteria arenou a jezdí směrem na Brozany, Kunětice nebo na Srnojedy. Lze s ní absolvovat také čtyřhodinovou plavbu do Přelouče. Politici zvažovali, že by pro výlety koupili novou loď, ale to by prý vyšlo velmi draze.

„Kvůli ekologickým omezením dnes už vlastně nelze koupit novou loď na naftu. K mání by byla jen elektrická a ta by nás se vším všudy vyšla na zhruba 50 milionů. Navíc Arnošt je specifický svým malým ponorem a poměrně malou výškou. Díky tomu je schopen podjíždět mosty a proplouvat i mělčí místa,“ dodal Pelikán.