Nový příjem nemocnice měl mít lepší sjezd i parkování. Není z toho nic

Zatímco Pardubická nemocnice prochází velkou modernizací, nepřehledná křižovatka před ní se dál ucpává a kvůli chybějícím parkovacím místům je sousední čtvrť Pardubičky stále více obležená auty. Příští rok v dubnu se přitom otevře nový pavilon nemocnice a do čtvrti v areálu bývalé Tesly se budou stěhovat noví obyvatelé. Jinak řečeno – vše bude ještě horší.

Přes deset let město i kraj mluví o tom, jak zajistí řidičům pohodlný vjezd do Pardubické nemocnice a bezproblémové parkování. Výsledky jsou blízké nule.

Kraj chystal stavbu velkého parkovacího domu, ale před čtyřmi roky ji odložil. Stála by totiž 350 až 400 milionů korun. „Na to kraj prostě nemá,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj) při posledním jednání krajských zastupitelů.

Dodal, že parkování je problém i v ostatních nemocnicích. To se velmi nelíbí lidem v Pardubičkách u nemocnice, tamní ulice se změnily v jedno velké nevzhledné parkoviště. „Jakékoliv jiné řešení, kterým není parkovací dům pro 700 vozů, je jen částečné,“ řekl starosta Pardubiček Jan Procházka (ANO).

Projektanti mají čas do října

Kraj ale přesně taková jiná řešení hledá. Ve spolupráci s městem chce proměnit v parkoviště prostor mezi nemocnicí a tratí. Projektanti mají do října zjistit, zda to lze provést.

„Pokud by tam vznikly desítky parkovacích míst, tak to je zajímavé, pokud ne, tak nemá smysl se tímto směrem rozvíjet,“ řekl Línek. Další možností je podle něj využít stávající heliport na stavbu menšího parkovacího domu. A poslední variantou je stavba velkého parkovacího domu, na kterou nejsou peníze. „Budeme hledat varianty, ale musí být rozumné,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Pardubice nechtějí čekat donekonečna a plánují v Pardubičkách v roce 2025 zavést rezidentní parkování. Kraj před tím varuje, není jasné, kam by se uchýlili pacienti či jejich doprovod s auty. „Můžeme se dostat do takové té malé občanské války, to jsme tady na kraji neměli,“ reagoval Línek a vyzval k hledání kompromisu.

Město i kraj přitom mohly vyřešit oba problémy. Totiž nahradit špatný sjezd z nepřehledné křižovatky na Kyjevské ulici do areálu nemocnice a zároveň vytvořit nová parkovací místa. Měly k tomu k dispozici rozlehlý areál bývalé Tesly. Zatím se řidiči nedočkali prakticky ničeho. V areálu po bývalé Tesle u nového Penny Marketu vzniklo na povrchu i v podzemí dohromady 180 nových míst. Ovšem skoro nikdo tam neparkuje. Zdarma je jen první hodina, každá další stojí stokorunu.

Pravdou je, že opravený most v Kyjevské ulici počítá se sjezdy k nemocnici i k nové čtvrti a s úpravou křižovatky. Jenže nejdříve se musí město s krajem dohodnout, kdo to všechno zaplatí. A tato dohoda zatím podle informací MF DNES chybí.

Místo toho se na krajském zastupitelstvu vedou debaty na téma, zda za to všechno může spíše město, anebo kraj. Zastupitel a bývalý hejtman Radko Martínek (3PK/ČSSD), který úřadoval v letech 2008 až 2012, tvrdí, že kraj měl tehdy plán, jak zajistit sjezd do nemocnice i parkování. Město Pardubice ale podle jeho slov chtělo vše vyřešit jinak.

„Tehdy jsme proto převedli celý areál Tesly na město a měli jsme ústní příslib, že se město postará jak o přístup k nemocnici, tak o parkování. Dál to nechci komentovat. Dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ řekl Martínek.